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Омская прокуратура проверит подтопленный дом на Карбышева

Омские прокуроры занялись «проблемным» домом, где две недели топит подвал

17 декабря 2023, 13:16
Фото: 1MI

Омская прокуратура проверит подтопленный дом на Карбышева

Дом с кипятком в подвале и инеем на стенах заинтересовал прокуратуру. Организована проверка.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области, внимание ведомства привлекли тепловые сети Привокзального поселка. По словам местных жителей, именно в них кроется причина подтопления дома кипятком — горячая вода стекает в подвал из-за повторного прорыва теплосетей.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку действий АО „Тепловая компания“. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в социальных сетях появились жалобы местной жительницы — по ее словам, вода в подвале стоит вторую неделю. Кроме того, ранее уже были жалобы на состояние отопительных коммуникаций дома и даже серьезные происшествия — в яму с кипятком, подмывшим асфальт, провалилась школьница, получив серьезные ожоги.

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#Происшествия#Теплосети#Жалобы#Коммунальные услуги#Проверка#Новости#Вода#Дом#Подвал#Подтопление#Илья Скобин#Тепловые сети
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