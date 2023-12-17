Омские прокуроры занялись «проблемным» домом, где две недели топит подвал

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области, внимание ведомства привлекли тепловые сети Привокзального поселка. По словам местных жителей, именно в них кроется причина подтопления дома кипятком — горячая вода стекает в подвал из-за повторного прорыва теплосетей.
«В ходе проверки прокуратура даст оценку действий АО „Тепловая компания“. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в социальных сетях появились жалобы местной жительницы — по ее словам, вода в подвале стоит вторую неделю. Кроме того, ранее уже были жалобы на состояние отопительных коммуникаций дома и даже серьезные происшествия — в яму с кипятком, подмывшим асфальт, провалилась школьница, получив серьезные ожоги.