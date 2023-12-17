Омские прокуроры занялись «проблемным» домом, где две недели топит подвал

Напомним, ранее в социальных сетях появились жалобы местной жительницы — по ее словам, вода в подвале стоит вторую неделю. Кроме того, ранее уже были жалобы на состояние отопительных коммуникаций дома и даже серьезные происшествия — в яму с кипятком, подмывшим асфальт, провалилась школьница, получив серьезные ожоги.