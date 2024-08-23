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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

иллюстрация

В минэнерго Омской области заявили о 80% готовности региона к отопительному сезону

23 августа 2024, 13:20
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Министр энергетики заявил о 80% готовности Омской области к отопительному сезону

Владимир Шнипко, министр энергетики региона, рассказал о ходе работ по подготовке Омской области к холодам: сейчас в приоритете энергетиков устранение недочетов, способных нарушить надежное теплоснабжение во время отопительного сезона.

Как отметил в своем Telegram-канале Владимир Шнипко, работать приходится по плану, но в очень динамичном темпе: специалисты ежедневно заняты подготовкой существующих сетей, заменой уже изношенных и обновлением котельного оборудования.

Как следует из инфографики, приложенной к сообщению, на данный момент омские энергетики полностью заменили 36 котельных агрегатов и порядка 37 километров тепловых сетей. Всего, в рамках капании по подготовке Омской области к холодам уже подготовлено к ежедневной работе больше 1 тыс различных тепловых источников и свыше 10 тысяч километров тепловых и водопроводных коммуникаций.

Кроме того, по словам министра энергетики, в некоторых муниципальных районах наблюдаются «неуспеваемость» в подготовке к морозам: как отмечается в сообщении, у министерства есть замечания к Крутинскому, Марьяновскому, Седельниковскому, Шебаркульскому и Усть-Ишимскому районам. Время на устранение выявленных проблем, по словам Владимира Шнипко, еще есть, но контролировать этот вопрос будут на особенном уровне — совместно с Ростехнадзором.

Также в своем сообщении глава минэнерго обратил внимание и на подготовку к зиме на предприятиях «ТГК-11» — как отмечается, здесь власти настроены на улучшение качества работы генерирующего предприятия.

Напомним, в последнее время наблюдается пристальное внимание прокуратуры к деятельности «ТГК-11»: на предприятии были выявлены нарушения фильтрации выбросов, а до этого золоотвал ТЭЦ-5 стал причиной затопления участков омских дачников.

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#Илья Скобин#Общество#Омская область#Прокуратура#Теплоснабжение#Отопительный сезон#Новости#ТГК-11#Владимир Шнипко#Ростехнадзор#Энергетика#Тепловые сети#Минэнерго
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