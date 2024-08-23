В минэнерго Омской области заявили о 80% готовности региона к отопительному сезону

Кроме того, по словам министра энергетики, в некоторых муниципальных районах наблюдаются «неуспеваемость» в подготовке к морозам: как отмечается в сообщении, у министерства есть замечания к Крутинскому, Марьяновскому, Седельниковскому, Шебаркульскому и Усть-Ишимскому районам. Время на устранение выявленных проблем, по словам Владимира Шнипко, еще есть, но контролировать этот вопрос будут на особенном уровне — совместно с Ростехнадзором.