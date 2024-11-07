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Стройплощадка

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Ноябрь
Озеро во дворе: омичи пожаловались на опасную заброшенную стройку рядом с домами
7 ноября, 14:41
Октябрь
В омских Нефтяниках могут появиться три новых многоэтажки
14 октября, 14:44
Август
Омская фирма Элины Шихмирзаевой построит ЖК на месте снесенных «авариек» на Пушкина
16 августа, 07:18
Популярные школы, многоэтажки в центре города и космические чудеса. Омск сегодня
10 августа, 14:02
Июль
Проектировщики ЖК на Пригородной прокомментировали остановку стройки и уголовное дело
22 июля, 13:00
Закрывали свои кредиты. Омский суд рассмотрит дело бизнесменов, обманувших дольщиков
15 июля, 13:28
Шелест рассказал, как протекает строительство проблемной школы в Серебряном береге
О ходе строительства градоначальник рассказал в своем телеграм-канале, сейчас бригады нового подрядчика ООО «Русстрой» занимаются кирпичной кладкой стен одного из корпусов.
10 июля, 14:15
Запугивали револьвером. Омичи пойдут под суд за вымогательство щебня у подрядчика
Исилькульский городской суд вынес приговор двум мясным жителям, которые вымогали у подрядной организации щебень и асфальтовую крошку.
10 июля, 11:06
Укрепляют фундамент. Как сейчас выглядит стройплощадка разобранной омской школы №88
10 июля, 10:19
Июнь
Омская прокуратура обязала подрядчика недостроя на 6-й Станционной выплатить штраф
5 июня, 09:04
200 нарушений ПДД, незаконная стройка и омичка — модель для Tiffany. Омск сегодня
4 июня, 14:04
Май
Цементный бум: подорожают ли стройматериалы в России летом
Подорожание строительных материалов — дело обычное, когда теплеет. Вырастут ли цены на сырье в ближайшее время? Подробности — в материале Города55.
31 мая, 16:28
Прокуратура проверила, как сейчас обстоят дела на омских проблемных стройках
Прокурор области Алексей Афанасьев и министр строительства региона Александром Рашко побывали на стройплощадках жилых домов по ул. Тарская-Яковлева и Химиков.
30 мая, 10:21
Апрель
Виталий Хоценко потребовал завершения реконструкции омского ТЮЗа уже этой осенью
Здание театра ушло на ремонт еще в мае 2021 года, а срок завершения работ дважды переносили.
24 апреля, 11:19
Запах тухлых яиц, сила стихии и проблемное строительство. Омск сегодня
10 апреля, 14:04
Март
Сергей Шелест и Владимир Корбут побывали на двух важнейших стройплощадках Омска
Мэр города и председатель Горсовета посмотрели, как протекает работа на Ленинградском мосту и бульваре Архитекторов.
1 марта, 10:56
Февраль
Омский следком возбудил уголовное дело по факту обмана дольщиков
На недостроенном объекте в ходе рабочей поездки в Омск побывал заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.
6 февраля, 15:03
Готовьте миллионы. Стало известно, сколько будут стоить квартиры в элитном омском ЖК
Минимальная цена апартаментов, указанная на сайте застройщика — 7,2 млн рублей, самая дорогая квартира же обойдется почти в 25 млн.
5 февраля, 12:50
Январь
Суп с личинками, бедственное строительство и экстренная посадка. Омск сегодня
29 января, 14:39
Нарушений не выявлено. В Омске готовят к вводу в эксплуатацию современную новостройку
Многоэтажный жилой дом расположен на улице Братской в Октябрьском округе.
22 января, 11:55

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