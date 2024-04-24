Виталий Хоценко потребовал завершения реконструкции омского ТЮЗа уже этой осенью

Как говорится в сообщении, темп, с которыми здание обновляют, нуждается в ускорении — возвращение театра в строй омичи ожидают с прошлого года. Кроме того, в сообщении отмечается, что глава региона поставил задачу завершить капремонт учреждения культуры осенью этого года.