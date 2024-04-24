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Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Скриншот видео с инспекции ремонта ТЮЗа

Виталий Хоценко потребовал завершения реконструкции омского ТЮЗа уже этой осенью

24 апреля 2024, 11:19
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»
Скриншот видео с инспекции ремонта ТЮЗа

Губернатор Омской области потребовал нарастить темп реконструкции омского ТЮЗа

Здание театра ушло на ремонт еще в мае 2021 года, а срок завершения работ дважды переносили.

В официальном Telegram-канале главы Омской области появилось видео с инспекции стройплощадки Театра юного зрителя им. Ленинского комсомола: в холле театра уже ведутся «чистовые» работы, а в зрительном зале ведется подготовка к установке новой сцены.

Как говорится в сообщении, темп, с которыми здание обновляют, нуждается в ускорении — возвращение театра в строй омичи ожидают с прошлого года. Кроме того, в сообщении отмечается, что глава региона поставил задачу завершить капремонт учреждения культуры осенью этого года.

Отметим, что первоначально здание ТЮЗа должно было вернуться в эксплуатацию еще в сентябре 2023 года, но позже срок сместили на декабрь минувшего года.

Напомним, ранее Город55 сообщал, что скульптура Дон Кихота, долгое время украшавшая площадь перед театром, вернется на свое место после завершения работ в новом облике:

Стало известно, когда скульптура «Дон Кихот» вернется к омскому ТЮЗу
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#Илья Скобин#Культура#Ремонт#Омская область#Реконструкция#Капремонт#Новости#Омичи#Стройплощадка#Инспекция#Виталий Хоценко#Декабрь#Город55#Эксплуатация
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