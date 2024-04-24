Виталий Хоценко потребовал завершения реконструкции омского ТЮЗа уже этой осенью

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В официальном Telegram-канале главы Омской области появилось видео с инспекции стройплощадки Театра юного зрителя им. Ленинского комсомола: в холле театра уже ведутся «чистовые» работы, а в зрительном зале ведется подготовка к установке новой сцены.
Как говорится в сообщении, темп, с которыми здание обновляют, нуждается в ускорении — возвращение театра в строй омичи ожидают с прошлого года. Кроме того, в сообщении отмечается, что глава региона поставил задачу завершить капремонт учреждения культуры осенью этого года.
Отметим, что первоначально здание ТЮЗа должно было вернуться в эксплуатацию еще в сентябре 2023 года, но позже срок сместили на декабрь минувшего года.
Напомним, ранее Город55 сообщал, что скульптура Дон Кихота, долгое время украшавшая площадь перед театром, вернется на свое место после завершения работ в новом облике: