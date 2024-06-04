200 нарушений ПДД, незаконная стройка и омичка — модель для Tiffany. Омск сегодня

Омские инспекторы ДПС заметили мужчину, управляющего автобусом, который проехал на «красный» сигнал светофора. Позже выяснилось, что это далеко не первое нарушение водителя. В сумме у омича зафиксировано более 200 нарушений правил дорожного движения. За повторное нарушение его лишат прав на срок от 4 до 6 месяцев, а также заставят выплатить штраф — 5 тысяч рублей (по части 3 статьи 12.12 КоАП РФ).