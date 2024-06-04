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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

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200 нарушений ПДД, незаконная стройка и омичка — модель для Tiffany. Омск сегодня

4 июня 2024, 14:04
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омский водитель автобуса 200 раз нарушил ПДД и попался полиции

Омские инспекторы ДПС заметили мужчину, управляющего автобусом, который проехал на «красный» сигнал светофора. Позже выяснилось, что это далеко не первое нарушение водителя. В сумме у омича зафиксировано более 200 нарушений правил дорожного движения. За повторное нарушение его лишат прав на срок от 4 до 6 месяцев, а также заставят выплатить штраф — 5 тысяч рублей (по части 3 статьи 12.12 КоАП РФ).

Штраф и лишение прав. В Омске 33-летний водитель автобуса около 200 раз нарушил ПДД
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Новость №2. Строительство скандального омского ЖК «Мирапорт» признали незаконным

Региональная прокуратура признала незаконным строительство жилого комплекса на улице Пригородной. Сотрудники ведомства установили, что городская администрация незаконно предоставила застройщику береговую полосу Иртыша, на которой уже начались работы без разрешительной и проектной документации. В результате проверки прокуратура потребовала устранить все нарушения и остановить стройку.

Нарушения зафиксированы. Строительство омского ЖК «Мирапорт» признали незаконным
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Новость №3. Омская модель стала лицом знаменитого ювелирного дома

23-летняя модель из Омска Кристина Грикайте стала лицом новой коллекции ювелирного дома Tiffany, которая была разработана совместно с Фарреллом Уильямсом. На снимках, опубликованных в запрещенной в России социальной сети Instagram, модель примеряет ожерелье с бриллиантами за 39 тысяч долларов и серьги за 3,6 тысячи долларов, также украшенные драгоценными камнями.

Модель из Омска снялась в рекламе новой коллекции ювелирного дома Tiffany
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Нарушения зафиксированы. Строительство омского ЖК «Мирапорт» признали незаконным
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