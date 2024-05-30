Прокуратура проверила, как сейчас обстоят дела на омских проблемных стройках

Сейчас строительством объектов занимается ООО «Строительные материалы Сибири» (по дому на ул. Тарская-Яковлева) и ООО ГК «ЭнергоСистемы» (по дому на ул. Химиков), сумма контрактов составляет около 1 млрд рублей и 300 млн рублей соответственно. Готовность дома по ул. Тарская-Яковлева составляет 44%, а на ул. Химиков — 86%.