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Прокуратура проверила, как сейчас обстоят дела на омских проблемных стройках

30 мая 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney
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Прокуратура проверила темпы работ на омских проблемных стройках

Прокурор области Алексей Афанасьев и министр строительства региона Александром Рашко побывали на стройплощадках жилых домов по ул. Тарская-Яковлева и Химиков.

Прокурор области Алексей Афанасьев и министр строительства региона Александр Рашко посетили проблемные стройки по улицам Тарская-Яковлева и Химиков.

Напомним, что оба дома начали строить еще в начале двухтысячных, однако процесс прервало мошенничество застройщиков. Руководитель ООО «СПЭК» Владимир Дрокин и директор ООО «Миг 21» Вадим Титов похитили деньги дольщиков и были привлечены к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Сейчас строительством объектов занимается ООО «Строительные материалы Сибири» (по дому на ул. Тарская-Яковлева) и ООО ГК «ЭнергоСистемы» (по дому на ул. Химиков), сумма контрактов составляет около 1 млрд рублей и 300 млн рублей соответственно. Готовность дома по ул. Тарская-Яковлева составляет 44%, а на ул. Химиков — 86%.

Отмечается, что ранее прокуратура Советского округа неоднократно вносила представления директору ООО ГК «ЭнергоСистемы» за приостановление строительных работ и срыв сроков. Во время выезда на площадки Алексей Афанасьев обратил внимание подрядчиков на необходимость соблюдения графика.

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#Анастасия Баянова#Стройка#Омск#Омская область#Прокуратура#Строительство#Долевое участие в строительстве#Дольщики#Обманутые дольщики#Новости#Стройплощадка
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