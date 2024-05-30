Прокуратура проверила, как сейчас обстоят дела на омских проблемных стройках

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Прокурор области Алексей Афанасьев и министр строительства региона Александр Рашко посетили проблемные стройки по улицам Тарская-Яковлева и Химиков.
Напомним, что оба дома начали строить еще в начале двухтысячных, однако процесс прервало мошенничество застройщиков. Руководитель ООО «СПЭК» Владимир Дрокин и директор ООО «Миг 21» Вадим Титов похитили деньги дольщиков и были привлечены к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Сейчас строительством объектов занимается ООО «Строительные материалы Сибири» (по дому на ул. Тарская-Яковлева) и ООО ГК «ЭнергоСистемы» (по дому на ул. Химиков), сумма контрактов составляет около 1 млрд рублей и 300 млн рублей соответственно. Готовность дома по ул. Тарская-Яковлева составляет 44%, а на ул. Химиков — 86%.
Отмечается, что ранее прокуратура Советского округа неоднократно вносила представления директору ООО ГК «ЭнергоСистемы» за приостановление строительных работ и срыв сроков. Во время выезда на площадки Алексей Афанасьев обратил внимание подрядчиков на необходимость соблюдения графика.