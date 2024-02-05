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Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 17:52

Updated Сегодня, 17:52

Стало известно, сколько будут стоить квартиры в элитном ЖК в центре Омска

Готовьте миллионы. Стало известно, сколько будут стоить квартиры в элитном омском ЖК

5 февраля 2024, 12:50
Фото: newton.ru

Стало известно, сколько будут стоить квартиры в элитном ЖК в центре Омска

Минимальная цена апартаментов, указанная на сайте застройщика — 7,2 млн рублей, самая дорогая квартира же обойдется почти в 25 млн.

На сайте группы компаний «Newton» появилась информация о стоимости квартир в строящемся элитном ЖК в центре Омска. Недвижимость бизнес-класса возводят на пересечении улиц Масленникова и Пушкина, общая жилая площадь составит 9 925 квадратных метров.

Согласно информации на официальном сайте застройщика, минимальная стоимость апартаментов в жилом комплексе составит 6,8 млн, однако на деле цены начинаются от 7,2 миллионов рублей. Столько стоит однокомнатная квартира на втором этаже, ее площадь — 41,44 кв. м. Отметим, что цены на «однушки» в двух 15-этажных новостройках находятся в диапазоне от 7,2 до 9,3 млн рублей. Жильцу самой дорогой однокомнатной квартиры будет доступна личная терраса.

Двухкомнатную квартиру можно приобрести минимум за 9,8 миллионов рублей. Максимальная же цена составит 15,2 млн. В самых дорогих апартаментах расположится две спальни, просторная столовая и гостиная, а также выход на террасу. Трехкомнатных квартир запланировано 10, стоимость начинается от 14,2 и достигает 24,9 миллионов рублей. Самая дорогая из них будет находиться на последнем, пятнадцатом, этаже и иметь собственный выход на крышу.

Напомним, что сдать два многоквартирных элитных дома планируют в 2026 году, а выдать ключи собственникам — 25 февраля 2027 года. На территории жилого комплекса застройщик обустроит детскую и спортивную площадки, а также парковку на более чем 100 мест и дополнительный подземный паркинг.

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