Готовьте миллионы. Стало известно, сколько будут стоить квартиры в элитном омском ЖК

Двухкомнатную квартиру можно приобрести минимум за 9,8 миллионов рублей. Максимальная же цена составит 15,2 млн. В самых дорогих апартаментах расположится две спальни, просторная столовая и гостиная, а также выход на террасу. Трехкомнатных квартир запланировано 10, стоимость начинается от 14,2 и достигает 24,9 миллионов рублей. Самая дорогая из них будет находиться на последнем, пятнадцатом, этаже и иметь собственный выход на крышу.