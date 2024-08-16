Омская фирма Элины Шихмирзаевой построит ЖК на месте снесенных «авариек» на Пушкина

Городу55 стало известно об очередной стройке, которая должна развернуться на улице Пушкина в Центральном округе. Строительством вблизи административного трехэтажного здания на Пушкина, 133 займется омская компания «Нордстрой». Ранее на этом месте находились аварийные двухэтажки, в одной из них в 2016-м рухнуло перекрытие между вторым этажом и чердаком.