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Published Сегодня, 07:18

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Омская фирма Элины Шихмирзаевой построит ЖК на месте снесенных «авариек» на Пушкина

16 августа 2024, 07:18
Фото: 1MI
Иллюстрация
Перед началом строительства застройщик собрался убрать на участке лишние деревья.

Городу55 стало известно об очередной стройке, которая должна развернуться на улице Пушкина в Центральном округе. Строительством вблизи административного трехэтажного здания на Пушкина, 133 займется омская компания «Нордстрой». Ранее на этом месте находились аварийные двухэтажки, в одной из них в 2016-м рухнуло перекрытие между вторым этажом и чердаком.

На участке площадью 8919 «квадратов» фирма «Нордстрой» собирается реализовать инвестпроект «Жилой комплекс по ул. Пушкина в ЦАО г. Омска». Землю застройщику предоставили в аренду.

Участок, где будут строить ЖКУчасток, где будут строить ЖК
Участок, где будут строить ЖК
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Накануне «зеленая комиссия» согласовала компании «Нордстрой» вырубку на этом участке 50 деревьев (из них 40 — аварийные) и 650 кв. м поросли клена и тополя. За срубленные деревья застройщик выплатит компенсацию в размере 441,18 тысяч рублей. Впоследствии застройщик обещает высадить в новом жилом комплексе 24 дерева, 79 кустарников и посеять 2500 «квадратов» газона.

«Специализированным застройщиком „Нордстрой“», который возводил многоэтажки на 5-й Северной, владеют Элина Шихмирзаева и Кирилл Козловский. По итогам 2023 года чистая прибыль фирмы составила 223,4 тысячи рублей. Шихмирзаева, кстати, является одним из учредителей компании «Причал 55», которая отличилась скандальным строительством ЖК «Мирапорт» на берегу Иртыша. Работы в данный момент приостановлены, а из-за стройки следком возбудил уголовные дела.

Быстрыкин заинтересовался выдачей разрешения на строительство омского ЖК «Мирапорт»
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Деревья#Строительство#Вырубка деревьев#Застройщик#Многоквартирный дом#Новости#Стройплощадка#Зеленая комиссия#Жилой комплекс
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