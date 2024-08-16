Омская фирма Элины Шихмирзаевой построит ЖК на месте снесенных «авариек» на Пушкина

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Городу55 стало известно об очередной стройке, которая должна развернуться на улице Пушкина в Центральном округе. Строительством вблизи административного трехэтажного здания на Пушкина, 133 займется омская компания «Нордстрой». Ранее на этом месте находились аварийные двухэтажки, в одной из них в 2016-м рухнуло перекрытие между вторым этажом и чердаком.
На участке площадью 8919 «квадратов» фирма «Нордстрой» собирается реализовать инвестпроект «Жилой комплекс по ул. Пушкина в ЦАО г. Омска». Землю застройщику предоставили в аренду.
Накануне «зеленая комиссия» согласовала компании «Нордстрой» вырубку на этом участке 50 деревьев (из них 40 — аварийные) и 650 кв. м поросли клена и тополя. За срубленные деревья застройщик выплатит компенсацию в размере 441,18 тысяч рублей. Впоследствии застройщик обещает высадить в новом жилом комплексе 24 дерева, 79 кустарников и посеять 2500 «квадратов» газона.
«Специализированным застройщиком „Нордстрой“», который возводил многоэтажки на 5-й Северной, владеют Элина Шихмирзаева и Кирилл Козловский. По итогам 2023 года чистая прибыль фирмы составила 223,4 тысячи рублей. Шихмирзаева, кстати, является одним из учредителей компании «Причал 55», которая отличилась скандальным строительством ЖК «Мирапорт» на берегу Иртыша. Работы в данный момент приостановлены, а из-за стройки следком возбудил уголовные дела.