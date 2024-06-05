Омская прокуратура обязала подрядчика недостроя на 6-й Станционной выплатить штраф

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Региональная прокуратура продолжает следить за реализацией нацпроектов в Омске, в частности, строительством дома на ул. 6-й Станционной. В июне 2022 года с ООО «Домостроительный комбинат-3» заключили муниципальный контракт, по которому компания должна была построить дом для переселенцев из аварийного жилья. За работу подрядчику полагалось 596 млн рублей.
Однако застройщик не выполнил работы в срок, по этой причине контракт с ним был расторгнут, а сама организация включена в реестр недобросовестных подрядчиков. На протяжении двух лет прокуратура вносила представления и объявляла предостережения как подрядчику, так и заказчику. Кроме того, гендиректора ООО «ДСК-3» Александра Макарова обязали выплатить штраф в размере 8,5 млн рублей.
Сейчас достройкой дома занимается другой подрядчик — ООО «СМУ № 1». Прокуратура продолжает следить за ходом работ.
Напомним, что гендиректор ООО «ДСК-3» не торопился выплачивать штраф, судебному приставу пришлось арестовать его автоцементовоз КамАЗ 5410 и грузовой автомобиль Isuzu Forward.