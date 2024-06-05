Омская прокуратура обязала подрядчика недостроя на 6-й Станционной выплатить штраф

Однако застройщик не выполнил работы в срок, по этой причине контракт с ним был расторгнут, а сама организация включена в реестр недобросовестных подрядчиков. На протяжении двух лет прокуратура вносила представления и объявляла предостережения как подрядчику, так и заказчику. Кроме того, гендиректора ООО «ДСК-3» Александра Макарова обязали выплатить штраф в размере 8,5 млн рублей.