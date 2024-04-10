Запах тухлых яиц, сила стихии и проблемное строительство. Омск сегодня

Омич Михаил (имя изменено) рассказал Городу55, как сейчас протекает жизнь в затопленном Орске и почему многие жители не хотят покидать свои дома. Дело в том, что в населенном пункте начали орудовать мародеры, которые проникают во временно оставленные после затопления квартиры. Кроме того, многие орчане остались без электричества, газа и других удобств, так как при соприкосновении приборов с водой может произойти замыкание.