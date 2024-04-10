Запах тухлых яиц, сила стихии и проблемное строительство. Омск сегодня

Posted Вчера, 14:04
Published Вчера, 14:04
Modified Вчера, 14:04
Updated Вчера, 14:04
Новость №1. Жители Центрального округа Омска снова задыхаются от жуткого запаха
В Обь-Иртышском УГМС омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе. Превышение допустимой концентрации сероводорода было зафиксировано на территории Центрального округа Омска. Содержание вещества в воздухе составило 1,4 ПДК. Сероводород имеет специфический запах тухлых яиц, на который омичи жаловались в социальных сетях. Также горожане обращали внимание на смог, образовавшийся после недавнего тумана.
Новость №2. Омич, живущий в Орске, рассказал, что сейчас происходит в затопленном городе
Омич Михаил (имя изменено) рассказал Городу55, как сейчас протекает жизнь в затопленном Орске и почему многие жители не хотят покидать свои дома. Дело в том, что в населенном пункте начали орудовать мародеры, которые проникают во временно оставленные после затопления квартиры. Кроме того, многие орчане остались без электричества, газа и других удобств, так как при соприкосновении приборов с водой может произойти замыкание.
Новость №3. Глава СК Бастрыкин проследит за делом о строительстве жилого комплекса на Пригородной
Омичи начали массово жаловаться на строительство нового ЖК на улице Пригородной в официальных группах СК России в соцсетях. Горожане уверены, что компания «Причал-55» незаконно получила разрешение на строительство жилого комплекса «Мирапорт» в Нефтяниках. На сообщения отреагировал глава следкома Александр Бастрыкин, он поставил проверку по этому факту на контроль.