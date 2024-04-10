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Posted Вчера, 14:04

Published Вчера, 14:04

Modified Вчера, 14:04

Updated Вчера, 14:04

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Запах тухлых яиц, сила стихии и проблемное строительство. Омск сегодня

10 апреля 2024, 14:04
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Жители Центрального округа Омска снова задыхаются от жуткого запаха

В Обь-Иртышском УГМС омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе. Превышение допустимой концентрации сероводорода было зафиксировано на территории Центрального округа Омска. Содержание вещества в воздухе составило 1,4 ПДК. Сероводород имеет специфический запах тухлых яиц, на который омичи жаловались в социальных сетях. Также горожане обращали внимание на смог, образовавшийся после недавнего тумана.

Уже знакомый запах тухлых яиц. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе
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Новость №2. Омич, живущий в Орске, рассказал, что сейчас происходит в затопленном городе

Омич Михаил (имя изменено) рассказал Городу55, как сейчас протекает жизнь в затопленном Орске и почему многие жители не хотят покидать свои дома. Дело в том, что в населенном пункте начали орудовать мародеры, которые проникают во временно оставленные после затопления квартиры. Кроме того, многие орчане остались без электричества, газа и других удобств, так как при соприкосновении приборов с водой может произойти замыкание.

Царствие мародеров. Омич рассказал, как сейчас живет затопленный Орск
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Новость №3. Глава СК Бастрыкин проследит за делом о строительстве жилого комплекса на Пригородной

Омичи начали массово жаловаться на строительство нового ЖК на улице Пригородной в официальных группах СК России в соцсетях. Горожане уверены, что компания «Причал-55» незаконно получила разрешение на строительство жилого комплекса «Мирапорт» в Нефтяниках. На сообщения отреагировал глава следкома Александр Бастрыкин, он поставил проверку по этому факту на контроль.

Глава СК Бастрыкин заинтересовался скандальным строительством ЖК на Пригородной
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Глава СК Бастрыкин заинтересовался скандальным строительством ЖК на Пригородной
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