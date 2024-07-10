Укрепляют фундамент. Как сейчас выглядит стройплощадка разобранной омской школы №88

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
На стройплощадке школы №88, расположенной на улице 3-й Транспортной, продолжаются работы по демонтажу. Напомним, что здание снесли в марте этого года после обследования, которое выявило чрезмерную изношенность несущих конструкций.
По информации Города55, сейчас бригады подрядчика укрепляют фундамент школы, работы планируется завершить в августе. Как ранее сообщали в департаменте строительства, полностью гимназия будет готова только в 2025 году.
На время демонтажа гимназии №88 ученики распределены по школам №40 и №43. После заверения ремонта в здании на 3-й Транспортной может открыться филиал школы №40.