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Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Стало известно, как продвигаются работы по демонтажу разобранной омской школы

Укрепляют фундамент. Как сейчас выглядит стройплощадка разобранной омской школы №88

10 июля 2024, 10:19
Фото: gorod55.ru

Стало известно, как продвигаются работы по демонтажу разобранной омской школы

В марте этого года начался демонтаж омской школы №88, которая была признана аварийной. Здание полностью разобрали, сейчас на стройплощадке идут работы по укреплению фундамента.

На стройплощадке школы №88, расположенной на улице 3-й Транспортной, продолжаются работы по демонтажу. Напомним, что здание снесли в марте этого года после обследования, которое выявило чрезмерную изношенность несущих конструкций.

По информации Города55, сейчас бригады подрядчика укрепляют фундамент школы, работы планируется завершить в августе. Как ранее сообщали в департаменте строительства, полностью гимназия будет готова только в 2025 году.

Фото: gorod55.ru

На время демонтажа гимназии №88 ученики распределены по школам №40 и №43. После заверения ремонта в здании на 3-й Транспортной может открыться филиал школы №40.

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