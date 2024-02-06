Омский следком возбудил уголовное дело по факту обмана дольщиков

Отмечается, что подрядчик намеренно не выполнял работы в необходимом объеме, а после попросил у фонда 94 млн рублей аванса. В заявке же содержалась ложная информация о желании закончить проект в срок. Этого так и не произошло. Причина тому — расходование денег на цели, абсолютно не связанные с проектом, а, скорее, личные. Директор компании перевел 15 млн из аванса на счета сторонних организаций, из-за чего строительство забросили.