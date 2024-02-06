Омский следком возбудил уголовное дело по факту обмана дольщиков

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Следствие предполагает, что фонд защиты прав участников долевого строительства заключил договор с «ГК „Энергосистемы“. Согласно ему, компания должна была достроить жилой дом по адресу ул. 11-я Ремесленная. Сумма договора — 190 миллионов рублей, а срок сдачи — июнь 2023 года. Однако сейчас, как сообщает пресс-служба управления ГП РФ по СФО, готовность объекта составляет лишь 61%.
Отмечается, что подрядчик намеренно не выполнял работы в необходимом объеме, а после попросил у фонда 94 млн рублей аванса. В заявке же содержалась ложная информация о желании закончить проект в срок. Этого так и не произошло. Причина тому — расходование денег на цели, абсолютно не связанные с проектом, а, скорее, личные. Директор компании перевел 15 млн из аванса на счета сторонних организаций, из-за чего строительство забросили.
После осмотра объекта Дмитрий Демешин поручил региональному прокурору Алексею Афанасьеву взять строительство дома под особый контроль, до того, как его введут в эксплуатацию и права дольщиков восстановятся.
Сейчас в отношении руководства ООО «ГК „Энергосистемы“ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).