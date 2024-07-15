Закрывали свои кредиты. Омский суд рассмотрит дело бизнесменов, обманувших дольщиков

Следствие установило, что с 2015 по 2019 бизнесмены похитили у 15 участников долевого строительства более 13,3 млн рублей. Деньги дольщиков они тратили на собственные нужды, в частности, закрывали кредиты и оплачивали счета в ресторанах. В результате действий подсудимых потерпевшие не получили квартиры в срок. Кроме того, в 2016 году обвиняемые представили в налоговую недостоверные сведения о директоре ООО «АктивОмьСтрой», оформленной на подставное лицо.