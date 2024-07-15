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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Омский суд рассмотрит дело бизнесменов, обманувших дольщиков на 13 млн рублей

Закрывали свои кредиты. Омский суд рассмотрит дело бизнесменов, обманувших дольщиков

15 июля 2024, 13:28
Фото: 1MI

Омский суд рассмотрит дело бизнесменов, обманувших дольщиков на 13 млн рублей

Октябрьский районный суд рассмотрит дело двух руководителей ООО «Гранд-Бизнес Групп», которые обвиняются в обмане дольщиков.

Региональный следственный комитет направил в Октябрьский районный суд дело двух руководителей ООО «Гранд-Бизнес Групп», которые обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества в особо крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Следствие установило, что с 2015 по 2019 бизнесмены похитили у 15 участников долевого строительства более 13,3 млн рублей. Деньги дольщиков они тратили на собственные нужды, в частности, закрывали кредиты и оплачивали счета в ресторанах. В результате действий подсудимых потерпевшие не получили квартиры в срок. Кроме того, в 2016 году обвиняемые представили в налоговую недостоверные сведения о директоре ООО «АктивОмьСтрой», оформленной на подставное лицо.

Чтобы возместить ущерб дольщикам, следователи наложили арест на квартиры и земельные участки обвиняемых, общая стоимость недвижимости составила более 13 миллионов рублей. Уголовное дело, тем временем, направлено в Октябрьский районный суд. Предпринимателей ждет наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Тратили деньги на кредиты и кафе. В Омске осудят двух бизнесменов за обман дольщиков
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