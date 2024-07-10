Шелест рассказал, как протекает строительство проблемной школы в Серебряном береге

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Мэр города Сергей Шелест рассказал, как протекает строительство проблемной школы в микрорайоне Серебряный берег. Работы на объекте возобновились чуть менее месяца назад, новым подрядчиком стала компания «Русстрой» из Ингушетии, с которой заключили контракт на 1,14 млрд рублей.
Сейчас строители занимаются кирпичной кладкой стен одного из корпусов и антикоррозийной обработкой арматурного каркаса, в этом году планируется закрыть тепловой контур.
Напомним, что школа строится в рамках нацпроекта «Образование», сейчас ее готовность составляет 30%, сроки сдачи объекта перенесли с 10 декабря 2024 года на 1 сентября 2025 года из-за ошибок в проектной документации и разногласий предыдущего подрядчика с департаментом строительства.