Шелест рассказал, как протекает строительство проблемной школы в Серебряном береге

Напомним, что школа строится в рамках нацпроекта «Образование», сейчас ее готовность составляет 30%, сроки сдачи объекта перенесли с 10 декабря 2024 года на 1 сентября 2025 года из-за ошибок в проектной документации и разногласий предыдущего подрядчика с департаментом строительства.