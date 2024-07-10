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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Мэр Шелест рассказал о ходе строительства проблемной школы в Серебряном береге

Шелест рассказал, как протекает строительство проблемной школы в Серебряном береге

10 июля 2024, 14:15
Фото: Соцсети Сергея Шелеста

Мэр Шелест рассказал о ходе строительства проблемной школы в Серебряном береге

О ходе строительства градоначальник рассказал в своем телеграм-канале, сейчас бригады нового подрядчика ООО «Русстрой» занимаются кирпичной кладкой стен одного из корпусов.

Мэр города Сергей Шелест рассказал, как протекает строительство проблемной школы в микрорайоне Серебряный берег. Работы на объекте возобновились чуть менее месяца назад, новым подрядчиком стала компания «Русстрой» из Ингушетии, с которой заключили контракт на 1,14 млрд рублей.

Сейчас строители занимаются кирпичной кладкой стен одного из корпусов и антикоррозийной обработкой арматурного каркаса, в этом году планируется закрыть тепловой контур.

Напомним, что школа строится в рамках нацпроекта «Образование», сейчас ее готовность составляет 30%, сроки сдачи объекта перенесли с 10 декабря 2024 года на 1 сентября 2025 года из-за ошибок в проектной документации и разногласий предыдущего подрядчика с департаментом строительства.

Строительство школы в Серебряном береге возобновилось после долгих месяцев простоя
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#Анастасия Баянова#Стройка#Омск#Омская область#Школа#Строительство#Новости#Строительство школы#Стройплощадка#Новая школа#Серебряный берег
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