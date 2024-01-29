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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:39

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Суп с личинками, бедственное строительство и экстренная посадка. Омск сегодня

29 января 2024, 14:39
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В одной из омских школ ученикам на обед дали суп с личинками и кашу со стеклом

В последнее время жалобы на питание в омских школах все чаще встречаются в социальных сетях. Но публикация об обедах в школе №113, пожалуй, вызывает наибольший шок. Там ученикам подали суп с личинкой и кашу с крупным куском стекла. Фотографии жутких «ингредиентов» стазу попали в сеть. Однако в городской администрации сообщили, что фото не имеют отношения к реальному питанию школьников, а информация не соответствует действительности, так как в учреждении даже нет таких тарелок. Кто говорит правду — остается только гадать.

Суп с личинками и каша со стеклом. Чем кормят учеников в одной из омских школ
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Новость №2. Омичи боятся обрушения своих домов из-за новой стройки на берегу Иртыша

Жители улицы Пригородной в городке Нефтяников рассказали редакции Города55 о беспокойствах из-за новой стройки на берегу реки. По словам омичей, они боятся, что их дома окажутся в ситуации, схожей с улице 3-й Енисейской, где в августе 2023 года парковка у жилого дома чуть не сползла в овраг. Местные также рассказали, что во время стройки рабочие откопали берегоукрепительный шпунт. При этом, проверка Госстройнадзора, не обнаружила нарушений в работе застройщика.

Поплывут в реку. В Омске жители многоэтажек на Пригородной жалуются на новую стройку
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Новость №3. У самолета, который следовал из Омска в Москву, отказал двигатель

Сообщение о чрезвычайном происшествии появилось в телеграм-канале «Авиаинцидент». Самолет, летевший из Омска в Москву, был вынужден совершить экстренную посадку из-за отказа правого двигателя. Экипаж доложил об этом диспетчерам, которые работают на земле, посадка прошла удачно.

Объявили тревогу. В пассажирском самолете по пути из Омска в Москву отказал двигатель
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