Суп с личинками, бедственное строительство и экстренная посадка. Омск сегодня

В последнее время жалобы на питание в омских школах все чаще встречаются в социальных сетях. Но публикация об обедах в школе №113, пожалуй, вызывает наибольший шок. Там ученикам подали суп с личинкой и кашу с крупным куском стекла. Фотографии жутких «ингредиентов» стазу попали в сеть. Однако в городской администрации сообщили, что фото не имеют отношения к реальному питанию школьников, а информация не соответствует действительности, так как в учреждении даже нет таких тарелок. Кто говорит правду — остается только гадать.