Запугивали револьвером. Омичи пойдут под суд за вымогательство щебня у подрядчика

Установлено, что 13 мая обвиняемые З. Худоян и М. Сикибаев пришли на стройплощадку путепровода «Обход г. Исилькуль», там же встретились с руководителем одной из подрядных организаций и потребовали у него 20 тонн щебня и столько же асфальтной крошки. Мужчина отказался, но нарушители решили не сдаваться.