Запугивали револьвером. Омичи пойдут под суд за вымогательство щебня у подрядчика

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Исилькульский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении двух местных жителей, которые вымогали у подрядной организации стройматериалы.
Установлено, что 13 мая обвиняемые З. Худоян и М. Сикибаев пришли на стройплощадку путепровода «Обход г. Исилькуль», там же встретились с руководителем одной из подрядных организаций и потребовали у него 20 тонн щебня и столько же асфальтной крошки. Мужчина отказался, но нарушители решили не сдаваться.
1 июня они снова приехали на стройплощадку и, не получив желаемых материалов, избили потерпевшего. Кроме того, руководитель подрядной организации сообщил правоохранителям, что у обвиняемых при себе были револьвер и кастет.
В суде Худоян и Сикибаев отрицали свою вину, но следствие собрало достаточно доказательств для вынесения приговора. В результате Сикибаеву назначили наказание в виде 2 года и 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а его сообщнику — 2 года и 5 месяцев в колонии общего режима.