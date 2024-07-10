gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Омичи пойдут под суд за вымогательство щебня у подрядной организации

Запугивали револьвером. Омичи пойдут под суд за вымогательство щебня у подрядчика

10 июля 2024, 11:06
Фото: 1MI

Омичи пойдут под суд за вымогательство щебня у подрядной организации

Исилькульский городской суд вынес приговор двум мясным жителям, которые вымогали у подрядной организации щебень и асфальтовую крошку.

Исилькульский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении двух местных жителей, которые вымогали у подрядной организации стройматериалы.

Установлено, что 13 мая обвиняемые З. Худоян и М. Сикибаев пришли на стройплощадку путепровода «Обход г. Исилькуль», там же встретились с руководителем одной из подрядных организаций и потребовали у него 20 тонн щебня и столько же асфальтной крошки. Мужчина отказался, но нарушители решили не сдаваться.

1 июня они снова приехали на стройплощадку и, не получив желаемых материалов, избили потерпевшего. Кроме того, руководитель подрядной организации сообщил правоохранителям, что у обвиняемых при себе были револьвер и кастет.

В суде Худоян и Сикибаев отрицали свою вину, но следствие собрало достаточно доказательств для вынесения приговора. В результате Сикибаеву назначили наказание в виде 2 года и 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а его сообщнику — 2 года и 5 месяцев в колонии общего режима.

Будет проверка. Омич на мерседесе подрезал автомобиль и угрожал водителю пистолетом
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Стройка#Омск#Омская область#Суд#Пневматический пистолет#Угроза#Новости#Стройматериалы#Стройплощадка#Пистолет#Угрозы#Угроза убийством#Угроза безопасности#Травматический пистолет#Исилькульский городской суд
Подпишитесь
Горы, озера и взлетевшие цены. Сколько стоит съездить в Боровое из Омска
Сегодня, 07:10
Бывает и без травы: омские депутаты одобрили новое определение газона
Сегодня, 07:19
Сгорел дотла. В Омске на остановке «Промышленная» вспыхнул автобус с пассажирами
Сегодня, 03:45
Не о чем мечтать. Квартиры в омских новостройках подорожали в три раза
Сегодня, 08:16
Второй день подряд. Омичей предупредили о введении режима «черного неба»
Сегодня, 02:59
Нарушил правила. В Омске накажут пилота, слетавшего в сельский магазин без «прав»
Сегодня, 04:23