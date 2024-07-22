Проектировщики ЖК на Пригородной прокомментировали остановку стройки и уголовное дело

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:00
«Архитектурная группа „Ин.форм“» из Екатеринбурга прокомментировала ситуацию вокруг строительства скандального ЖК «Мирапорт» на улице Пригородной. Проектировщики рассказали NGS55.RU, что проект ЖК был разработан в полном соответствии с разрешительными документами, которые выдали в мэрии Омска.
В утвержденном администрацией документе была определена зона многоэтажной жилой застройки и территория общего пользования, а также все параметры жилого комплекса и возможные ограничения по проектированию.
«Работа по проектированию велась на основе переданных заказчиком в адрес проектировщика геодезических и геологических изысканий. Эти данные прошли официальную экспертизу, выполненную ООО „Базис“, и получили положительное заключение. Никаких замечаний к полноте и достоверности изысканий ни у заказчика, ни у экспертной организации не возникло, — сообщили в компании.
В документах значится, что объект не находится в береговой зоне и прошел экспертизу. Разрешение на строительство было выдано в конце декабря 2023 года.
Напомним, что на прошлой неделе региональный следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подрядных организаций, которые занимались строительством ЖК. В прокуратуре посчитали, что земля не могла быть передана застройщику, так как находится в федеральной собственности. Сейчас работы на стройплощадке остановлены.