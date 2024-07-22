Проектировщики ЖК на Пригородной прокомментировали остановку стройки и уголовное дело

Напомним, что на прошлой неделе региональный следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подрядных организаций, которые занимались строительством ЖК. В прокуратуре посчитали, что земля не могла быть передана застройщику, так как находится в федеральной собственности. Сейчас работы на стройплощадке остановлены.