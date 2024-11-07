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Posted 7 ноября, 14:41

Published 7 ноября, 14:41

Modified 7 ноября, 14:45

Updated 7 ноября, 14:45

Озеро во дворе: омичи пожаловались на опасную заброшенную стройку рядом с домами

Озеро во дворе: омичи пожаловались на опасную заброшенную стройку рядом с домами

7 ноября 2024, 14:41
Фото: 1MI.
Жители домов по улице 2-й Поселковой опасаются несчастных случаев, так как заброшенная зона не охраняется и туда часто заходят дети.

Жалоба на ситуацию появилась в паблике «Аварийный Омск». По словам жителей дома №10/1 по улице 2-й Поселковой, в близлежащем дворе находится опасная заброшенная стройка. На участке образовался котлован, берега которого постепенно разрушаются. Территория огорожена забором, но он постепенно начал падать и сейчас никак не защищает объект от посторонних.

«Стройплощадка не охраняется, листы от строительного забора отрывает ветром и они представляют опасность для жизни и здоровья окружающих. Особенно нас беспокоит, что рядом со стройплощадкой находится детская площадка. Котлован подготовлен под фундамент и заброшен. В результате плохого состояние ограждения на стройплощадке, туда периодически заходят дети», — рассказали местные жители.

Омичи также отметили, что ситуацию невозможно решить из-за постоянно меняющихся собственников стройки и жалоб, на которые никто должным образом не реагирует.

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Скриншот. Фото: Аварийный Омск

Ситуацию прокомментировали в министерстве строительства Омской области, сообщив, что застройщик, который собирался использовать участок, получил предостережение от госстройнадзора.

«Разрешение на строительство выдано на срок до 15 апреля 2025 года. 20 августа 2024 года застройщик направил в госстройнадзор уведомление о консервации объекта. 14 октября специалисты выезжали на объект. Объект огорожен, строительно-монтажные работы не ведутся, отсутствует охрана. По результатам проверки застройщику вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — добавили в ведомстве.

Напомним, что ранее омичи жаловались на разрытую теплотрассу во дворе дома на Молодогвардейской.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#Жалоба#Стройплощадка#Жалобы жителей#Заброшенная стройка
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