Озеро во дворе: омичи пожаловались на опасную заброшенную стройку рядом с домами

Жалоба на ситуацию появилась в паблике «Аварийный Омск». По словам жителей дома №10/1 по улице 2-й Поселковой, в близлежащем дворе находится опасная заброшенная стройка. На участке образовался котлован, берега которого постепенно разрушаются. Территория огорожена забором, но он постепенно начал падать и сейчас никак не защищает объект от посторонних.