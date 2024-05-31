Цементный бум: подорожают ли стройматериалы в России летом

По традиции с окончанием зимы растут цены на строительные материалы. Это происходит из года в год, и текущий теплый сезон не стал исключением. Эксперты в строительной сфере отмечают, что ремонт влетит в копеечку вне зависимости оттого, что подлежит обновлению: дом или квартира.