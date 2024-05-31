Цементный бум: подорожают ли стройматериалы в России летом

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
По традиции с окончанием зимы растут цены на строительные материалы. Это происходит из года в год, и текущий теплый сезон не стал исключением. Эксперты в строительной сфере отмечают, что ремонт влетит в копеечку вне зависимости оттого, что подлежит обновлению: дом или квартира.
Само строительство будет стоить в несколько раз больше, чем год назад. Специалист по комплектации в крупной строительной фирме России Евгений подчеркивает, что сырье дорожает на 12% с каждым годом.
Так, за 2024 год цены на стройматериалы выросли уже на 7%. По словам Евгения, это не предел.
«Ставка Центробанка выросла, а это значит, что и все цены вырастут: за доставку, логистику, производство. Все между собой завязано», — добавил он.
Так, известно, что больше всего в цене изменится цемент самых ходовых марок М400 и М500. К лету стоимость перевалит за 10 тыс рублей за тонну, говорят специалисты.