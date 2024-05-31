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Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Цементный бум: подорожают ли стройматериалы в России летом

Цементный бум: подорожают ли стройматериалы в России летом

31 мая 2024, 16:28
Фото: gorod55.ru
Подорожание строительных материалов — дело обычное, когда теплеет. Вырастут ли цены на сырье в ближайшее время? Подробности — в материале Города55.

По традиции с окончанием зимы растут цены на строительные материалы. Это происходит из года в год, и текущий теплый сезон не стал исключением. Эксперты в строительной сфере отмечают, что ремонт влетит в копеечку вне зависимости оттого, что подлежит обновлению: дом или квартира.

Само строительство будет стоить в несколько раз больше, чем год назад. Специалист по комплектации в крупной строительной фирме России Евгений подчеркивает, что сырье дорожает на 12% с каждым годом.

Так, за 2024 год цены на стройматериалы выросли уже на 7%. По словам Евгения, это не предел.

«Ставка Центробанка выросла, а это значит, что и все цены вырастут: за доставку, логистику, производство. Все между собой завязано», — добавил он.

Так, известно, что больше всего в цене изменится цемент самых ходовых марок М400 и М500. К лету стоимость перевалит за 10 тыс рублей за тонну, говорят специалисты.

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#Алина Ясинская#Экономика#Россия#Цены#Новости#Стройматериалы#Стройплощадка#Строитель
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