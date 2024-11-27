В Ленинском округе Омска планируют строить причал на Иртыше

В 2023 году в редакцию Города55 обратились жители коттеджного поселка «Просторный», которые рассказали и показали, какими последствиями для них обернулась стройка и деятельность «Гидротранссервиса». Компании одобрили выполнение инвестиционного проекта по созданию логистического центра. «Гидротранссервис» возвел бетонный забор, засыпал ручей, который отводил грунтовые и талые воды. Местные жители теперь решают спорные вопросы с фирмой через прокуратуру и суды.