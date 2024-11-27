В Ленинском округе Омска планируют строить причал на Иртыше

Posted 27 ноября, 05:48
Published 27 ноября, 05:48
Modified 27 ноября, 06:31
Updated 27 ноября, 06:31
Как стало известно Городу55, в Ленинском округе Омска в районе улице 5-я Просторная планируют построить причальную стенку на Иртыше. Накануне, 26 ноября, проект получил положительное заключение экспертизы, его выдала компания «Базис».
Документы по проекту подготовил «Завод сборного железобетона № 6», принадлежащий Юрию Гуринову. Возводить причал собирается ООО «Гидротрансервис». По данным Rusprofile, руководителем и учредителем фирмы является Юрий Рыжевский. Компания в 2015 году поменяла прописку с города Тары в Омской области на Санкт-Петербург.
В региональном минстрое Городу55 сообщили, что возведение объекта находится вне их компетенции. В департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска сообщили, что разрешение на строительство пока не выдавалось.
«Два земельных участка, где разрешено строительство, переданы в аренду застройщику до 2028 года. Цель — создание логистического центра для хранения и реализации стройматериалов», — добавили в администрации.
В 2023 году в редакцию Города55 обратились жители коттеджного поселка «Просторный», которые рассказали и показали, какими последствиями для них обернулась стройка и деятельность «Гидротранссервиса». Компании одобрили выполнение инвестиционного проекта по созданию логистического центра. «Гидротранссервис» возвел бетонный забор, засыпал ручей, который отводил грунтовые и талые воды. Местные жители теперь решают спорные вопросы с фирмой через прокуратуру и суды.