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Posted 27 ноября, 05:48

Published 27 ноября, 05:48

Modified 27 ноября, 06:31

Updated 27 ноября, 06:31

Иллюстрация

В Ленинском округе Омска планируют строить причал на Иртыше

27 ноября 2024, 05:48
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Проект уже прошел экспертизу, но разрешение на строительство пока не выдавалось. Ранее на застройщика поступали жалобы от местных жителей.

Как стало известно Городу55, в Ленинском округе Омска в районе улице 5-я Просторная планируют построить причальную стенку на Иртыше. Накануне, 26 ноября, проект получил положительное заключение экспертизы, его выдала компания «Базис».

Документы по проекту подготовил «Завод сборного железобетона № 6», принадлежащий Юрию Гуринову. Возводить причал собирается ООО «Гидротрансервис». По данным Rusprofile, руководителем и учредителем фирмы является Юрий Рыжевский. Компания в 2015 году поменяла прописку с города Тары в Омской области на Санкт-Петербург.

В региональном минстрое Городу55 сообщили, что возведение объекта находится вне их компетенции. В департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска сообщили, что разрешение на строительство пока не выдавалось.

«Два земельных участка, где разрешено строительство, переданы в аренду застройщику до 2028 года. Цель — создание логистического центра для хранения и реализации стройматериалов», — добавили в администрации.

В 2023 году в редакцию Города55 обратились жители коттеджного поселка «Просторный», которые рассказали и показали, какими последствиями для них обернулась стройка и деятельность «Гидротранссервиса». Компании одобрили выполнение инвестиционного проекта по созданию логистического центра. «Гидротранссервис» возвел бетонный забор, засыпал ручей, который отводил грунтовые и талые воды. Местные жители теперь решают спорные вопросы с фирмой через прокуратуру и суды.

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#Евгений Игишев#Стройка#Омск#Минстрой#Стройплощадка#Причал#Депарх#Причальные стенки
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