gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 14:44

Published 14 октября, 14:44

Modified 14 октября, 14:48

Updated 14 октября, 14:48

Иллюстрация

В омских Нефтяниках могут появиться три новых многоэтажки

14 октября 2024, 14:44
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Строительство трех новостроек в границах улиц 22 Апреля, Строителей, 4-й Новостроевской и Энергетиков вынесено на общественные обсуждения.

Проект новостроек будут рассматривать на общественных обсуждениях до 15 октября, с ним можно ознакомиться в здании городской администрации или на сайте. Согласно планировке, три жилых дома расположатся в границах улиц 22 Апреля, Строителей, 4-й Новостроевской и Энергетиков в омских Нефтяниках.

Известно, что общая жилая площадь составит 18 500 кв. м., в квартирах сможет жить около 617 человек. Ширина проезда с улицы Строительной будет равняться семи метрам, а с 4-й Новостроевской — пяти с половиной. На территории также расположится парковка для 180 машин.

Фото: admomsk.gosuslugi.ru

Напомним, что ранее Советский районный суд признал незаконным строительство ЖК «Мирапорт» на Пригородной и аннулировал разрешение на строительство и всю проектную документацию.

В Ясной Поляне под Омском одобрили проект детсада на 310 мест
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Стройка#Омск#Омская область#Строительство#Новости#Строители#Стройплощадка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика