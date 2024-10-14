В омских Нефтяниках могут появиться три новых многоэтажки

Posted 14 октября, 14:44
Published 14 октября, 14:44
Modified 14 октября, 14:48
Updated 14 октября, 14:48
Проект новостроек будут рассматривать на общественных обсуждениях до 15 октября, с ним можно ознакомиться в здании городской администрации или на сайте. Согласно планировке, три жилых дома расположатся в границах улиц 22 Апреля, Строителей, 4-й Новостроевской и Энергетиков в омских Нефтяниках.
Известно, что общая жилая площадь составит 18 500 кв. м., в квартирах сможет жить около 617 человек. Ширина проезда с улицы Строительной будет равняться семи метрам, а с 4-й Новостроевской — пяти с половиной. На территории также расположится парковка для 180 машин.
Напомним, что ранее Советский районный суд признал незаконным строительство ЖК «Мирапорт» на Пригородной и аннулировал разрешение на строительство и всю проектную документацию.