В омских Нефтяниках могут появиться три новых многоэтажки

Известно, что общая жилая площадь составит 18 500 кв. м., в квартирах сможет жить около 617 человек. Ширина проезда с улицы Строительной будет равняться семи метрам, а с 4-й Новостроевской — пяти с половиной. На территории также расположится парковка для 180 машин.