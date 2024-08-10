Популярные школы, многоэтажки в центре города и космические чудеса. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Новость №1. Омичам рассказали, в каких школах города учится больше всего человек
В департаменте образования составили список школ, в которых учится наибольшее количество детей. Первое место в нем заняла школа №96 на 21-й Амурской улице, в которой насчитывается 2 558 ребенок. Второй оказалась школа №142 на улице Кирова. Там числится 2 053 ученика. На третьем месте — школа №55 на улице Мельничной, где учится 1 942 юных омича.
Новость №2. Центр Омска хотят застроить многоэтажками
Владелец участка на проспекте Карла Маркса, где раньше располагались склады Минобороны, рассказал, что хочет застроить территорию многоэтажными домами. Пока планируется возводить здания в 14 этажей, но застройщик отметил, что попробует добиться разрешения на постройку домов большей этажности.
Новость №3. Омичам рассказали, как увидеть метеорный поток Персеиды
Директор омского планетария Владимир Крупко рассказал, что сегодня ночью жители Омской области смогут увидеть метеорный поток Персеиды — падающие частицы кометы под названием Свифта-Таттла, через хвост которой проходит наша планета. Для этого нужно найти открытое место с темным небом, подальше от городских огней, и для удобства взять с собой туристическое кресло. Подробнее читайте в материале ниже.