Популярные школы, многоэтажки в центре города и космические чудеса. Омск сегодня

Директор омского планетария Владимир Крупко рассказал, что сегодня ночью жители Омской области смогут увидеть метеорный поток Персеиды — падающие частицы кометы под названием Свифта-Таттла, через хвост которой проходит наша планета. Для этого нужно найти открытое место с темным небом, подальше от городских огней, и для удобства взять с собой туристическое кресло. Подробнее читайте в материале ниже.