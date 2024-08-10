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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

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Популярные школы, многоэтажки в центре города и космические чудеса. Омск сегодня

10 августа 2024, 14:02
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичам рассказали, в каких школах города учится больше всего человек

В департаменте образования составили список школ, в которых учится наибольшее количество детей. Первое место в нем заняла школа №96 на 21-й Амурской улице, в которой насчитывается 2 558 ребенок. Второй оказалась школа №142 на улице Кирова. Там числится 2 053 ученика. На третьем месте — школа №55 на улице Мельничной, где учится 1 942 юных омича.

Стало известно, в каких омских школах учится больше всего детей
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Новость №2. Центр Омска хотят застроить многоэтажками

Владелец участка на проспекте Карла Маркса, где раньше располагались склады Минобороны, рассказал, что хочет застроить территорию многоэтажными домами. Пока планируется возводить здания в 14 этажей, но застройщик отметил, что попробует добиться разрешения на постройку домов большей этажности.

На территории бывших складов Минобороны могут появиться многоэтажки
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Новость №3. Омичам рассказали, как увидеть метеорный поток Персеиды

Директор омского планетария Владимир Крупко рассказал, что сегодня ночью жители Омской области смогут увидеть метеорный поток Персеиды — падающие частицы кометы под названием Свифта-Таттла, через хвост которой проходит наша планета. Для этого нужно найти открытое место с темным небом, подальше от городских огней, и для удобства взять с собой туристическое кресло. Подробнее читайте в материале ниже.

Директор планетария рассказал омичам, как увидеть метеорный поток Персеиды этой ночью
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Стало известно, в каких омских школах учится больше всего детей
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