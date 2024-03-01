Сергей Шелест и Владимир Корбут побывали на двух важнейших стройплощадках Омска

Мэр города Сергей Шелест и председатель Горсовета Владимир Корбут побывали на стройплощадках на бульваре Архитекторов и Ленинградском мосту. Реконструкция дороги на левобережье проходит в рамках инфраструктурного проекта, а капитальный ремонт моста — по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который инициирует Владимир Путин.