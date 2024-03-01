Сергей Шелест и Владимир Корбут побывали на двух важнейших стройплощадках Омска

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Мэр города Сергей Шелест и председатель Горсовета Владимир Корбут побывали на стройплощадках на бульваре Архитекторов и Ленинградском мосту. Реконструкция дороги на левобережье проходит в рамках инфраструктурного проекта, а капитальный ремонт моста — по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который инициирует Владимир Путин.
«Посмотрели, как идет процесс, обсудили с представителем подрядчика темпы работ и соблюдение графиков. На участке бульвара Архитекторов график соблюдается, к середине марта планируется начать укладку песчаной подушки. На Ленинградском мосту также проблем нет. Думаю, к 31 мая мост будет сдан», — поделился Сергей Шелест.
Владимир Корбут отметил, что темп работ, на которые может повлиять таяние снега, необходимо ускорить, чтобы не выбиться из графика.
«Сегодня первый весенний день, и мы понимаем, что паводок может быть в этом году очень сложный. Так что у строителей особая задача: организовать все так, чтобы не пенять потом на природу и не выйти за нормативные сроки», — подчеркнул Владимир Корбут.