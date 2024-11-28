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Совет Федерации

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Открылась регистрация на конкурс «Лидеры России. Политика»
27 ноября стартовал второй сезон конкурса «Лидеры России. Политика». Об этом объявил первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко на площадке Национального центра «Россия».
28 ноября, 07:50
«Хвосты сами отпадут». Мнения омичей о квадроберах, которых хотят запретить в России
13 сентября, 03:00
Омский сенатор предложил обустроить медпункты в сельских почтовых отделениях
3 июля, 09:37
2023
Названа дата выборов президента России в 2024 году
Совет Федерации определился с днем голосования.
7 декабря 2023, 07:52
Хоценко встретился с кандидатами на пост сенатора Совета Федерации от Омской области
Губернатор поблагодарил кандидатов за поддержку во время выборов и выразил уверенность, что они продолжат трудиться на благо области.
9 октября 2023, 13:03
Хоценко озвучил в Совфеде предложения Омской области к проекту федерального бюджета
Парламентские слушания по проекту федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов прошли сегодня, 3 октября.
3 октября 2023, 14:12
Место Мизулиной в Совете Федерации официально занял Иван Евстифеев
Соответствующий указ 22 сентября подписал губернатор Виталий Хоценко.
22 сентября 2023, 11:14
В Омской области обновили состав строительной аттестационной комиссии
7 сентября 2023, 06:54
Претендент на кресло сенатора в Совфеде стал главой омского кадрового проекта
7 сентября 2023, 06:34
Важно. Совет Федерации одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет
28 июля 2023, 11:21
Омский сенатор Мизулина выступила за возвращение прямых выборов в Совет Федерации
19 июля 2023, 07:14
Омский сенатор Елена Мизулина не определилась, куда пойдет работать после Совфеда
На ее место в Совете Федерации претендует три человека.
18 июля 2023, 10:53
Стали известны кандидаты на пост Мизулиной в Совфеде от Омской области
18 июля 2023, 07:15
Сенатор от Омской области Елена Мизулина покинет Совет Федерации
Сегодня, 17 июля, врио губернатора представил списки сенаторов в региональный избирком.
17 июля 2023, 07:50
Инсайд: место Мизулиной в Совете Федерации займет Иван Евстифеев
В прошлом он был федеральным инспектором по Омской области.
10 июля 2023, 04:56
Вопрос участия омского сенатора Елены Мизулиной в выборах остается открытым
Ранее сообщалось, что она покинет Совфед после сентябрьских выборов.
1 июля 2023, 09:24
Омский сенатор Елена Мизулина покинет Совет Федерации
30 июня 2023, 05:18
2022
В Совете Федерации обсудят имя нового прокурора Омской области
На заседании обсудят сразу два назначения, связанных с Омской областью.
13 декабря 2022, 04:44

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