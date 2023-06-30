Омский сенатор Елена Мизулина покинет Совет Федерации

Елена Мизулина стала сенатором в 2015 году. Она представляла Омскую область при губернаторах Викторе Назарове и Александре Буркове. Ранее являлась депутатом Госдумы четырех созывов подряд от партии «Справедливая Россия». Широкой общественности Елена Мизулина, прежде всего, известна рядом инициатив по борьбе с гей-пропагандой и ограничению права на аборты.