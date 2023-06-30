Омский сенатор Елена Мизулина покинет Совет Федерации

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Сенатор от Омской области Елена Мизулина покинет Совет Федерации после сентябрьских выборов. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на свой источник в администрации президента.
«Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко», — сообщает издание.
Елена Мизулина стала сенатором в 2015 году. Она представляла Омскую область при губернаторах Викторе Назарове и Александре Буркове. Ранее являлась депутатом Госдумы четырех созывов подряд от партии «Справедливая Россия». Широкой общественности Елена Мизулина, прежде всего, известна рядом инициатив по борьбе с гей-пропагандой и ограничению права на аборты.