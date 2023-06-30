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Омский сенатор Елена Мизулина покинет Совет Федерации

30 июня 2023, 05:18
Фото: 1MI
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Она уйдет из верхней палаты парламента после сентябрьских выборов.

Сенатор от Омской области Елена Мизулина покинет Совет Федерации после сентябрьских выборов. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на свой источник в администрации президента.

«Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко», — сообщает издание.

Елена Мизулина стала сенатором в 2015 году. Она представляла Омскую область при губернаторах Викторе Назарове и Александре Буркове. Ранее являлась депутатом Госдумы четырех созывов подряд от партии «Справедливая Россия». Широкой общественности Елена Мизулина, прежде всего, известна рядом инициатив по борьбе с гей-пропагандой и ограничению права на аборты.

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