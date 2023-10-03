Хоценко озвучил в Совфеде предложения Омской области к проекту федерального бюджета

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В обсуждении принимали участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, научного и экспертного сообщества, а проводила слушания проводила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Министр финансов РФ Антон Силуанов же представил проект федерального бюджета.
«Нам важно услышать мнение регионов и обсудить волнующие их вопросы для окончательной доработки проекта закона о бюджете», — отметила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В своем выступлении глава Омской области обратил внимание участников слушаний на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. При расчете общего объема дотации на выравнивание бюджета на 2024 год, по его мнению, необходимо учитывать инфляцию, сложившуюся за последние два года.
Также Виталий Хоценко предложил на постоянной основе закрепить специальные условия для тех регионов, в которых доходов остается намного меньше, чем собирается, и при этом уровень бюджетной обеспеченности остается невысоким.
«Таких регионов по итогам прошлого года было семь, в том числе Омская область. Так, в консолидированный бюджет Омской области в 2022 году поступило 37,4% от объема собранных на территории налогов, тогда как в среднем по России — 42,4%», — объяснил Хоценко.
Вторая тема, на которую губернатор обратил внимание — ежегодный рост расходов на достижение поставленных федерацией показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы и увеличения минимального размера оплаты труда.
Так, например, с 2013 года из федерального бюджета предоставляются дотации на частичную компенсацию этих расходов, однако за пять лет общий объем дотации не изменился, тогда как средняя начисленная заработная плата в целом по России за этот же период выросла на 53%, а МРОТ — на 44%.
В завершение Антон Силуанов прокомментировал предложения, прозвучавшие от регионов. В частности, он согласился с Виталием Хоценко в том, что у отдельных регионов есть диспропорции между уровнем доходов, собираемых на территории, и доходов, остающихся в распоряжении региона. Он также отметил, что в 2024 году для таких регионов, в том числе для Омской области, будут действовать специальные условия. Все предложения, прозвучавшие на слушаниях, будут учтены в протоколе и рассмотрены.