Хоценко озвучил в Совфеде предложения Омской области к проекту федерального бюджета

В завершение Антон Силуанов прокомментировал предложения, прозвучавшие от регионов. В частности, он согласился с Виталием Хоценко в том, что у отдельных регионов есть диспропорции между уровнем доходов, собираемых на территории, и доходов, остающихся в распоряжении региона. Он также отметил, что в 2024 году для таких регионов, в том числе для Омской области, будут действовать специальные условия. Все предложения, прозвучавшие на слушаниях, будут учтены в протоколе и рассмотрены.