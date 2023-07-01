Вопрос участия омского сенатора Елены Мизулиной в выборах остается открытым

Заявлялось, что Мизулину не планируют включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио губернатора Омской области Виталия Хоценко. Позже появилась информация, что вопрос с участием сенаторы в выборах пока не решен. Об этом РИА Новости сообщил источник в Совфеде.