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Вопрос участия омского сенатора Елены Мизулиной в выборах остается открытым

1 июля 2023, 09:24
Фото: Город55
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Ранее сообщалось, что она покинет Совфед после сентябрьских выборов.

Стали известны подробности участия сенатора от Омской области Елены Мизулиной в выборах. Ранее источник РБК сообщил, что она покинет Совет Федерации после единого дня голосования 10 сентября.

Заявлялось, что Мизулину не планируют включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио губернатора Омской области Виталия Хоценко. Позже появилась информация, что вопрос с участием сенаторы в выборах пока не решен. Об этом РИА Новости сообщил источник в Совфеде.

Напомним, что Мизулина стала сенатором в 2015 году. До этого была депутатом Госдумы четырех созывов подряд от партии «Справедливая Россия». Большинство россиян знают ее как противника абортов и борца с гей-пропагандой.

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#Алина Ясинская#Елена Мизулина#Виталий Хоценко#Омская область#Россия#Новости#Политика#Совет Федерации#Сенаторы#Выборы
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