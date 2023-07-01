Вопрос участия омского сенатора Елены Мизулиной в выборах остается открытым

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Стали известны подробности участия сенатора от Омской области Елены Мизулиной в выборах. Ранее источник РБК сообщил, что она покинет Совет Федерации после единого дня голосования 10 сентября.
Заявлялось, что Мизулину не планируют включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио губернатора Омской области Виталия Хоценко. Позже появилась информация, что вопрос с участием сенаторы в выборах пока не решен. Об этом РИА Новости сообщил источник в Совфеде.
Напомним, что Мизулина стала сенатором в 2015 году. До этого была депутатом Госдумы четырех созывов подряд от партии «Справедливая Россия». Большинство россиян знают ее как противника абортов и борца с гей-пропагандой.