Место Мизулиной в Совете Федерации официально занял Иван Евстифеев

Город55 еще в июле писал, что Евстифеев займет эту должность. Иван Евстифеев родился в Таре, более четырех лет работал федеральным инспектором по Омской области. В феврале прошлого года после переезда в Краснодарский край был назначен заместителем главы федеральной территории «Сириус».