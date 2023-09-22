Место Мизулиной в Совете Федерации официально занял Иван Евстифеев

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Новым сенатором от исполнительной власти Омской области официально стал Иван Евстифеев. На этот посту он сменил Елену Мизулину, ставшую сенатором в 2015 году. Соответствующий документ 22 сентября подписал губернатор Виталий Хоценко.
«Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от правительства Омской области Евстифеева Ивана Алексеевича», — говорится в указе.
Город55 еще в июле писал, что Евстифеев займет эту должность. Иван Евстифеев родился в Таре, более четырех лет работал федеральным инспектором по Омской области. В феврале прошлого года после переезда в Краснодарский край был назначен заместителем главы федеральной территории «Сириус».
Напомним, что 5 сентября экс-главный инспектор по Омской области стал главой наблюдательного совета кадрового проекта «ПРОдвижение». Предшественнице Евстифеева на посту сенатора Елене Мизулиной накануне вручили знак отличия за служение Омской области.