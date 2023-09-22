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Место Мизулиной в Совете Федерации официально занял Иван Евстифеев

Место Мизулиной в Совете Федерации официально занял Иван Евстифеев

22 сентября 2023, 11:14
Фото: сайт федеральной территории «Сириус»
Соответствующий указ 22 сентября подписал губернатор Виталий Хоценко.

Новым сенатором от исполнительной власти Омской области официально стал Иван Евстифеев. На этот посту он сменил Елену Мизулину, ставшую сенатором в 2015 году. Соответствующий документ 22 сентября подписал губернатор Виталий Хоценко.

«Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от правительства Омской области Евстифеева Ивана Алексеевича», — говорится в указе.

Город55 еще в июле писал, что Евстифеев займет эту должность. Иван Евстифеев родился в Таре, более четырех лет работал федеральным инспектором по Омской области. В феврале прошлого года после переезда в Краснодарский край был назначен заместителем главы федеральной территории «Сириус».

Напомним, что 5 сентября экс-главный инспектор по Омской области стал главой наблюдательного совета кадрового проекта «ПРОдвижение». Предшественнице Евстифеева на посту сенатора Елене Мизулиной накануне вручили знак отличия за служение Омской области.

Елена Мизулина получила знак отличия за заслуги перед Омской областью
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#Политика#Омск#Омская область#Елена Мизулина#Назначение#Совет Федерации#Новости#Сенаторы#Юлия Истомина#Иван Евстифеев#Губернатор Омской области
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