В Омской области обновили состав строительной аттестационной комиссии

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
В Омской области обновили состав аттестационной комиссии министерства строительства. Приказ 5 сентября подписал глава ведомства Александр Рашко.
Из комиссии исключили председателя омского отделения Союза Архитекторов России Сакена Хусаинова.
В состав вошли руководитель строительного комитета омского отделения общественной организации «Опора России» Сергей Лагутин и генеральный директор ООО «Национальный земельный фонд» Валерий Ярмошик.
Ранее Город55 сообщал, что претендент на место в Совете Федерации Иван Евстифеев стал главой наблюдательного совета кадрового проекта «ПРОдвижение».