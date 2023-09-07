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В Омской области обновили состав строительной аттестационной комиссии

7 сентября 2023, 06:54
Фото: 1MI
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Из него исключили председателя омского отделения Союза Архитекторов России Сакена Хусаинова.

В Омской области обновили состав аттестационной комиссии министерства строительства. Приказ 5 сентября подписал глава ведомства Александр Рашко.

Из комиссии исключили председателя омского отделения Союза Архитекторов России Сакена Хусаинова.

В состав вошли руководитель строительного комитета омского отделения общественной организации «Опора России» Сергей Лагутин и генеральный директор ООО «Национальный земельный фонд» Валерий Ярмошик.

Ранее Город55 сообщал, что претендент на место в Совете Федерации Иван Евстифеев стал главой наблюдательного совета кадрового проекта «ПРОдвижение».

Претендент на кресло сенатора в Совфеде стал главой омского кадрового проекта
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#Политика#Омская область#Совет Федерации#Сергей Лагутин#Евгений Игишев#Александр Рашко
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