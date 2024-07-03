Омский сенатор предложил обустроить медпункты в сельских почтовых отделениях

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Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:45
Сельским почтальонам предложат взят на себя дополнительные функции. В понедельник, 1 июля, в Совете Федерации прошел круглый стол по вопросам модернизации Почты России. Сенатор от Омской области Иван Евстифеев заявил, что к концу 2024-го в нормативное состояние должны привести 770 отделений из 28 тысяч действующих. В целом программа рассчитана до 2030 года, ее бюджет превышает 4 млрд рублей.
«Допускать закрытия нельзя. Нужно искать способы сохранять почту на селе. В регионах есть опыт совмещения отделений с пунктами МФЦ и ФАПами. И, конечно, преодолевать кадровый дефицит и низкие зарплаты», — передает слова Евстифеева «Парламентская газета».
Омский сенатор добавил, что почтальоны могут совмещать работу с основной занятостью.
«Нужно только уточнить, какую деятельность можно совмещать. Почтальоны, например, могли бы параллельно работать курьерами в службах доставки, но, опять же, должен быть единый регламент по всей стране», — сообщил Иван Евстифеев.
Отметим, что в Ульяновской области уже несколько лет работает проект «Почтальоны здоровья». Сотрудники почты после соответствующей подготовки могут проводить несложные процедуры. Например, измерить давление, а также определить признаки заболеваний и передать информацию в поликлинику.
Город55 узнал у Почты России, дойдет ли подобная инициатива до Омской области.
«Масштабирование проекта на Омскую область пока не планируется», — рассказали в организации.
Ранее Город55 рассказывал, в какие экзотические страны омичи отправляют посылки. Например, три бандероли отправились в прошлом году в Оман. Их общий вес составил чуть более 4 кг.