Омский сенатор предложил обустроить медпункты в сельских почтовых отделениях

Сельским почтальонам предложат взят на себя дополнительные функции. В понедельник, 1 июля, в Совете Федерации прошел круглый стол по вопросам модернизации Почты России. Сенатор от Омской области Иван Евстифеев заявил, что к концу 2024-го в нормативное состояние должны привести 770 отделений из 28 тысяч действующих. В целом программа рассчитана до 2030 года, ее бюджет превышает 4 млрд рублей.