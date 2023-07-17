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Сенатор от Омской области Елена Мизулина покинет Совет Федерации

17 июля 2023, 07:50
Фото: Город55
Мизулина стала сенатором в 2015 году
Сегодня, 17 июля, врио губернатора представил списки сенаторов в региональный избирком.

Сенатор от Омской области Елена Мизулина покинет Совет Федерации. Сегодня, 17 июля, врио губернатора Виталий Хоценко, подал списки сенаторов в региональную избирательную комиссию.

«Елены Мизулиной в этом списке нет. Сейчас все документы находятся на проверке. Будем держать в курсе», — рассказала Городу55 пресс-секретарь врио губернатора Мина Ахвердиева.

Ранее Город55 сообщал, что место Мизулиной в Совфеде займет Иван Евстифеев. Он более 4 лет был федеральным инспектором по Омской области. Евстифеев оставил этот пост в феврале 2022 года в связи с переездом в Краснодарский край и вскоре был избран заместителем главы администрации федеральной территории «Сириус».

Елена Мизулина стала сенатором в 2015 году. Она представляла Омскую область при губернаторах Викторе Назарове и Александре Буркове. Ранее являлась депутатом Госдумы четырех созывов подряд от партии «Справедливая Россия». Широкой общественности Елена Мизулина, прежде всего, известна рядом инициатив по борьбе с гей-пропагандой и ограничению права на аборты.

Инсайд: место Мизулиной в Совете Федерации займет Иван Евстифеев
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#Евгений Игишев#Врио губернатора Омской области#Совет Федерации#Сенаторы#Виталий Хоценко#Елена Мизулина#Омск#Омская область
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