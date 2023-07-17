Сенатор от Омской области Елена Мизулина покинет Совет Федерации

Ранее Город55 сообщал, что место Мизулиной в Совфеде займет Иван Евстифеев. Он более 4 лет был федеральным инспектором по Омской области. Евстифеев оставил этот пост в феврале 2022 года в связи с переездом в Краснодарский край и вскоре был избран заместителем главы администрации федеральной территории «Сириус».