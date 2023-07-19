Омский сенатор Мизулина выступила за возвращение прямых выборов в Совет Федерации

Сенатор от Омской области Елена Мизулина выступила за возвращение прямых выборов в Совет Федерации. Вчера, 18 июля, в верхней палате парламента прошел круглый стол, посвященный эволюции Совфеда. Елена Мизулина заявила, что первый созыв верхней палаты был сильнее нынешнего, поскольку тогда сенаторы зависели от избирателей, а теперь — от региональных властей.