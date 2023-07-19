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Омский сенатор Мизулина выступила за возвращение прямых выборов в Совет Федерации

19 июля 2023, 07:14
Фото: 1MI
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Она заявила, что первый созыв верхней палаты был сильнее нынешнего, поскольку тогда сенаторы зависели от избирателей, а теперь — от региональных властей.

Сенатор от Омской области Елена Мизулина выступила за возвращение прямых выборов в Совет Федерации. Вчера, 18 июля, в верхней палате парламента прошел круглый стол, посвященный эволюции Совфеда. Елена Мизулина заявила, что первый созыв верхней палаты был сильнее нынешнего, поскольку тогда сенаторы зависели от избирателей, а теперь — от региональных властей.

«Должна быть объективность и принципиальность, которую дают уверенность в постоянстве. Лучшая модель формирования Совета федерации — это выборы. Когда ты знаешь, что за тобой избиратели, — это очень большая ответственность и сила», — передает слова сенатора издание «Коммерсантъ».

Напомним, что срок полномочий Елены Мизулиной в качестве сенатора истекает нынешней осенью. В понедельник, 17 июля, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко подал в региональный избирком списки сенаторов, и фамилии Мизулиной в нем нет. Ее место в Совете Федерации займет Иван Ефстифеев.

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#Евгений Игишев#Сенаторы#Елена Мизулина#Совет Федерации#Совфед РФ#Выборы#Политика#Общество#Омская область#Омск
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