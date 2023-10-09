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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

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Updated Сегодня, 13:06

Хоценко встретился с кандидатами на пост сенатора Совета Федерации от Омской области

Хоценко встретился с кандидатами на пост сенатора Совета Федерации от Омской области

9 октября 2023, 13:03
Фото: Правительство Омской области
Губернатор поблагодарил кандидатов за поддержку во время выборов и выразил уверенность, что они продолжат трудиться на благо области.

Помимо кандидатов на пост сенатора Совета Федерации Юлии Чехловой, Вадима Бережного и Ивана Евстифеева, во встрече приняла участие Министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова.

«Важно, когда люди из сферы образования, медицины и политики готовы трудиться на благо Родины и выполнять задачи, которые перед нами ставит Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин», — отметил Виталий Хоценко.

Юлия Чехлова занимается воспитанием и обучением подрастающего поколения, Вадим Бережной является руководитель клинического медицинского хирургического центра, где проходят лечение и реабилитацию бойцы СВО. Также он возглавляет региональное отделение партии «Единая Россия» и ведущий профильный комитет Законодательного Собрания.

Иван Евстифеев много лет отработал в Омской области и представлял регион в других субъектах России. Сейчас он представляет Омскую область в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Он официально приступил к обязанностям 22 сентября.

«Вы, Виталий Павлович, наделили меня полномочиями сенатора. Теперь главная задача — это доверие оправдать. Оправдать не просто доверие Губернатора, оправдать доверие наших жителей», — подчеркнул Иван Евстифеев.
Фото: Правительство Омской области
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#Омск#Омская область#Губернатор#Совет Федерации#Кандидаты#Губернатор области#Новости#Анастасия Баянова#Кандидат#Совет
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