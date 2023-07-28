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Совет Федерации одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет

28 июля 2023, 11:21
Фото: 1MI
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Теперь документ должен подписать президент Владимир Путин.

Сегодня, 28 июля, Совет Федерации одобрил поправки в закон о военной службе. 159 сенаторов проголосовали «За», один воздержался.

Согласно нововведениям, призывной возраст на срочную службу повысится до 30 лет. Нижнюю планку при этом решили не поднимать, несмотря на предложение набирать в армию с 21 года. В ряды Вооруженных сил продолжат призывать с 18 лет.

Также увеличится штраф за неявку в военкомат без уважительной причины. Его сумма составит от 10 до 30 тысяч рублей. В настоящее время штраф составляет от 500 рублей до 3 тысяч рублей.

Споры среди сенаторов вызвала поправка о запрете призывникам пользоваться услугами юристов при подаче жалобы в военкомате. Закон разрешит обжаловать решение призывной комиссии либо самому гражданину, либо его законному представителю.

«Замена одного слова „полномочный“ представитель на „законный“ представитель лишило всех лиц, которые подавали жалобы на решение призывных комиссий, права пользоваться услугами юристов, консультантов. У взрослых дееспособных людей законных представителей нет. Это нельзя так оставлять. Мы осенью инициируем изменения», — заявил сенатор Андрей Клишас.

Тем не менее, закон одобрили.

«Да, ошибка допущена, но я предлагаю закон принять, а мы его доработаем и на ближайшей пленарке примем изменения в данный закон. Министерство обороны обещает решать эти вопросы тем же путем, как и до этого решали», — рассказал сенатор Виктор Бондарев.

Согласно Конституции, принятый Госдумой и одобренный Советом Федерацией, закон отправится на подпись президенту. Закон должен вступить в силу 1 октября.

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#Евгений Игишев#Совет Федерации#Совфед РФ#Закон#Федеральный закон#Военнослужащий#Госдума#Президент#Владимир Путин#Общество
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