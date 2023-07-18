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Омский сенатор Елена Мизулина не определилась, куда пойдет работать после Совфеда

18 июля 2023, 10:53
Фото: Город55
Мизулина является сенатором с 2015 года
На ее место в Совете Федерации претендует три человека.

Сенатор от Омской области Елена Мизулина пока не знает, где будет работать, когда покинет Совет Федерации. Срок ее полномочий заканчивается в сентябре 2023 года.

«Пока у меня так много работы, я об этом не думаю. Давайте потом», — передает слова сенатора издание «РИА Новости».

Вчера, 17 июля, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко подал списки сенаторов в региональный избирком. Как ранее сообщили Городу55 в пресс-службе Хоценко, Елены Мизулиной в этих списках нет.

Мизулина стала сенатором в 2015 году. Ее место в Совете Федерации может занять заместитель главы федеральной территории «Сириус» Иван Евстифеев.

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