«Хвосты сами отпадут». Мнения омичей о квадроберах, которых хотят запретить в России

На желание запретить в России движение квадроберов отреагировала и депутат Госдумы Светлана Бессараб. В беседе с 360.ru. она заявила, что прежде, чем вводить ограничени, важно понять, что субкультура подразумевает и с какой целью принимается. Бессараб считает, что такое увлечение помогает подросткам выпустить пар, а если они как-то вредят другим людям — для этого есть административных кодекс.