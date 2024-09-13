«Хвосты сами отпадут». Мнения омичей о квадроберах, которых хотят запретить в России

Posted 13 сентября, 03:00
Published 13 сентября, 03:00
Modified 13 сентября, 03:00
Updated 13 сентября, 03:00
Во время недавнего концерта Мии Бойки (Mia Boyka) на День города в Надыме потерялась девочка. Ее вывели на сцену прямо во время выступления, чтобы найти родителей. Тогда же артистка обратила внимание на кошачью маску, в которой был ребенок. Оказалось, девочка действительно увлекается новой субкультурой квадроберов, что явно не понравилось Мии.
«Малыш, ты красивая девочка. Посмотри какая! Зачем тебе быть кошкой? Я думала, это вот сказка. Оказалось, что это существует», — сказала Бойка.
После этого на певицу обрушился хейт из-за того, что та опозорила ребенка перед толпой. Люди высказали разное мнение, на сторону девочки встали известные артисты Клава Кока и Егор Крид, а также глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Позже член Совета Федерации Наталия Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов. Об этом она рассказала коллегам из «РИА Новости».
Город55 собрал мнения омичей о подростковом движении квадроберов и ситуации с Mia Boyka.
Отметим, что в изначальном смысле квадроберы — это люди, занимающиеся квадробикой, которая произошла из слов «четыре» на латыни (quattuor) и «аэробика».
Квадробика — это вид спорта, который предполагает повторение движений зверей. Дети стремятся быть такими же ловкими и сильными, как животные, поэтому копируют их повадки. Они могут надевать маски и цеплять хвост, но это не является обязательным.
«Не было от нее [Мии] никакой критики, было просто удивление взрослого человека странным нарядом. Это просто такие, как Собчак, решили пропиариться в тренде защиты ребенка. У нас тоже по Ленина бегают подростки с хвостами, ничего страшного, вырастут — и хвосты у них сами отпадут», — написал житель под ником Grid. Примечательно, что его сообщение лайкнули 15 человек.
«А если возглавить? И именно научить правильной пластике движения животных, без агрессии естественно! Я думаю это похоже на восточные единоборства!».
«Моë мнение: людям (и в том числе подросткам) должно нравиться быть людьми, а не животными. Раньше дети проводили время в кружках, бассейнах, музыкальных школах, спортивных секциях. А теперь все эти западные веяния — ни к чему хорошему это не приведëт!».
«Правильно Миа сказала, а не стала заигрывать с такими детьми как другие взрослые, типа: играются детки. Надо осуждать, а не потакать. А если такая девочка-собачка захочет писать и в общественном месте задерет на столбик лапку?».
«"Хоббихорсинг» ещё куда ни шло, да? Но костюмы для квадробики можно запросто найти в сексшопе!».
На желание запретить в России движение квадроберов отреагировала и депутат Госдумы Светлана Бессараб. В беседе с 360.ru. она заявила, что прежде, чем вводить ограничени, важно понять, что субкультура подразумевает и с какой целью принимается. Бессараб считает, что такое увлечение помогает подросткам выпустить пар, а если они как-то вредят другим людям — для этого есть административных кодекс.
Также депутат напомнила о давних традициях наряжаться в животных — зайчиков, белочек — на детских утренниках. Она считает, что маски и костюмы — элемент субкультуры квадроберов.
«В детских магазинах сейчас продают разного рода заколки, ободки с ушками — это же тоже элемент субкультуры. Это тоже запретим, как и плясать под елкой?» — задалась она вопросом.
Также она отметила, что, чем больше запретов, тем больше возникает к этому интерес.
Омский психолог Наталья Целевич подтвердила корреспонденту Города55, что субкультура становится опасной лишь тогда, когда люди выходят за рамки общества. В ином случае — квадробинг для подростков — способ найти друзей и проявить себя.
«С помощью „фишек“ внешнего вида квадроберы могут выразить свой протест, бросить вызов, привлечь внимание. Это абсолютно нормальное поведение для людей такого возраста. Но любая субкультура, конечно, должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной для себя и окружающих!», — добавила психолог.
Как выяснилось, эксперты считают, что это просто одна из субкультур, которая со временем исчерпает себя. Сейчас она стала популярной, особенно после недавнего скандала с Mia Boyka, из-за этого так и привлекла внимание общественности.