Стали известны кандидаты на пост Мизулиной в Совфеде от Омской области

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Стало известно, кто претендует на место сенатора от Омской области в Совете Федерации. По данным Города55, на пост рассматривают заместителя главы федеральной территории «Сириус» Ивана Евстифеева.
Помимо него на место сенатора от Омской области Елены Мизулиной прочат главного врача Клинического медико-хирургического центра регионального минздрава Вадима Бережного и учителя английского языка средней школы № 28 Юлию Чехлову. Об этом сообщают собственные источники РБК.
О 41-летнем Евстифееве известно следующее: он родился в городе Тара (Омская область), имеет два высших образования по специальностям «Психология» и «Юриспруденция». Его профессиональный багаж состоит из работы в правительстве Омской области (2004–2008 года) и замруководителя регионального исполкома «Единой России».
Помимо этого Евстифеев успел поработать советником, главным советником кремлевского управления по внутренней политики (2012–2017 года). Шесть лет назад он стал главным федеральным инспектором по Омской области (2017 год), а позже получил пост замглавы федеральной территории «Сириус» (2022 год).
Ранее пресс-секретарь врио губернатора Виталия Хоценко рассказывала Городу55 о том, что Мизулиной не оказалось в списке кандидатов в сенаторы, когда временный руководитель подавал документы в региональный избирком на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора.
Отметим, что информация о том, что Елена Мизулина покинет Совет федерации после сентябрьских выборов, появилась в конце июня. В общей сложности она является сенатором от Омской области восемь лет, с 2015 года. Эксперты оценивают промежуточные итоги ее работы как «бесполезные для омичей». Многим она запомнилась за активную позицию в борьбе с ЛГБТ-пропагандой и категоричные взгляды на допустимость абортов.