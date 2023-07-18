Стали известны кандидаты на пост Мизулиной в Совфеде от Омской области

Отметим, что информация о том, что Елена Мизулина покинет Совет федерации после сентябрьских выборов, появилась в конце июня. В общей сложности она является сенатором от Омской области восемь лет, с 2015 года. Эксперты оценивают промежуточные итоги ее работы как «бесполезные для омичей». Многим она запомнилась за активную позицию в борьбе с ЛГБТ-пропагандой и категоричные взгляды на допустимость абортов.