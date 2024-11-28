Открылась регистрация на конкурс «Лидеры России. Политика»

В этом году акцент сделан на обновление программы и ее ранний старт — за два года до выборов в Госдуму. По словам Сергея Кириенко, это позволит расширить этапы отбора и продлить программу обучения, чтобы более качественно подготовить участников к будущей политической деятельности. Основные цели конкурса — выявление перспективных лидеров и формирование у них необходимых компетенций для работы в государственных структурах и общественных организациях.