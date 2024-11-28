Открылась регистрация на конкурс «Лидеры России. Политика»

Posted 28 ноября, 07:50
Published 28 ноября, 07:50
Modified 28 ноября, 09:17
Updated 28 ноября, 09:17
Конкурс проводится в рамках президентского поручения по развитию социальных лифтов, предоставляя активным гражданам возможность реализовать себя в политике, государственном управлении и общественной деятельности.
Особенности нового сезона
В этом году акцент сделан на обновление программы и ее ранний старт — за два года до выборов в Госдуму. По словам Сергея Кириенко, это позволит расширить этапы отбора и продлить программу обучения, чтобы более качественно подготовить участников к будущей политической деятельности. Основные цели конкурса — выявление перспективных лидеров и формирование у них необходимых компетенций для работы в государственных структурах и общественных организациях.
Роль ветеранов СВО
Особое внимание уделяется привлечению участников специальной военной операции. Как отметил Сергей Кириенко, многие ветераны уже успешно проявили себя в общественной и законотворческой деятельности. Например, ерой России Роман Кулаков стал депутатом Законодательного собрания Севастополя, а кавалер трех орденов Мужества Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода.
Опыт первого сезона
Первый сезон конкурса, прошедший в 2020–2021 годах, показал высокую востребованность проекта. Из 49 победителей 18 стали депутатами Госдумы, двое вошли в Совет Федерации, а остальные заняли руководящие посты в различных структурах. По словам ректора Президентской академии Алексея Комиссарова, нынешний сезон основан на успешной методической базе первого, что позволит достичь ещё более впечатляющих результатов.
«Для меня победа в конкурсе открыла новые возможности, позволила применить имеющиеся знания и навыки в масштабах всей страны. По сути, с проекта начался новый этап в моей жизни. Сегодня, в нынешних непростых обстоятельствах, нам особенно важно быть вместе, выступать единой сплоченной силой, в том числе на политическом пространстве», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание», победитель первого сезона конкурса Максим Древаль.
В ходе обсуждения организаторы, наставники и участники проекта сошлись во мнении о том, что проведение конкурса сегодня особенно важно, в том числе с учетом внешнеполитического контекста.
«Это обучение для реальной жизни, для эффективной работы. Для победы», — рассказала победительница первого сезона, а сегодня первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Этапы и программа конкурса
Конкурс включает регистрацию и тестирование в онлайн-формате. Участникам предстоит продемонстрировать лидерский потенциал, знание истории и культуры России. Особое внимание уделяется программе наставничества, которая включает работу с ведущими политиками, в том числе представителями Администрации Президента и парламента. Среди наставников — Александр Жуков, продолживший работу с проектом после первого сезона.
Регистрация
Регистрация открылась 27 ноября и продлится до 24 января 2025 года. Участвовать могут граждане России от 21 до 55 лет с законченным средним профессиональным или высшим образованием. Заявки принимаются на сайте политическиелидеры.рф.
Обучение и перспективы
Ключевым нововведением стало определение победителей не по итогам финала, а по результатам обучения. Программа включает лекции и практические занятия от политтехнологов, федеральных министров и других экспертов. Как показал первый сезон, такой подход обеспечивает участникам высокую готовность к реальной политической деятельности.
Значение конкурса для страны
Конкурс помогает обновить политическую элиту и укрепить гражданское единство. Его поддерживают все ведущие партии. ЛДПР и «Новые люди» выразили готовность сотрудничать с победителями, а «Единая Россия» активно привлекает участников первого сезона к своей работе. По словам представителей партий, проект формирует кадровый резерв, способный решать важные задачи в условиях новых вызовов.
Новый сезон конкурса станет значимым этапом в развитии системы социальных лифтов, предоставляя стране патриотичных, компетентных и амбициозных лидеров.