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Posted 28 ноября, 07:50

Published 28 ноября, 07:50

Modified 28 ноября, 09:17

Updated 28 ноября, 09:17

Открылась регистрация на конкурс «Лидеры России. Политика»

Открылась регистрация на конкурс «Лидеры России. Политика»

28 ноября 2024, 07:50
Фото: Лидеры России.
27 ноября стартовал второй сезон конкурса «Лидеры России. Политика». Об этом объявил первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко на площадке Национального центра «Россия».

Конкурс проводится в рамках президентского поручения по развитию социальных лифтов, предоставляя активным гражданам возможность реализовать себя в политике, государственном управлении и общественной деятельности.

Особенности нового сезона

В этом году акцент сделан на обновление программы и ее ранний старт — за два года до выборов в Госдуму. По словам Сергея Кириенко, это позволит расширить этапы отбора и продлить программу обучения, чтобы более качественно подготовить участников к будущей политической деятельности. Основные цели конкурса — выявление перспективных лидеров и формирование у них необходимых компетенций для работы в государственных структурах и общественных организациях.

Роль ветеранов СВО

Особое внимание уделяется привлечению участников специальной военной операции. Как отметил Сергей Кириенко, многие ветераны уже успешно проявили себя в общественной и законотворческой деятельности. Например, ерой России Роман Кулаков стал депутатом Законодательного собрания Севастополя, а кавалер трех орденов Мужества Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода.

Опыт первого сезона

Первый сезон конкурса, прошедший в 2020–2021 годах, показал высокую востребованность проекта. Из 49 победителей 18 стали депутатами Госдумы, двое вошли в Совет Федерации, а остальные заняли руководящие посты в различных структурах. По словам ректора Президентской академии Алексея Комиссарова, нынешний сезон основан на успешной методической базе первого, что позволит достичь ещё более впечатляющих результатов.

«Для меня победа в конкурсе открыла новые возможности, позволила применить имеющиеся знания и навыки в масштабах всей страны. По сути, с проекта начался новый этап в моей жизни. Сегодня, в нынешних непростых обстоятельствах, нам особенно важно быть вместе, выступать единой сплоченной силой, в том числе на политическом пространстве», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание», победитель первого сезона конкурса Максим Древаль.

В ходе обсуждения организаторы, наставники и участники проекта сошлись во мнении о том, что проведение конкурса сегодня особенно важно, в том числе с учетом внешнеполитического контекста.

«Это обучение для реальной жизни, для эффективной работы. Для победы», — рассказала победительница первого сезона, а сегодня первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Фото: Лидеры России

Этапы и программа конкурса

Конкурс включает регистрацию и тестирование в онлайн-формате. Участникам предстоит продемонстрировать лидерский потенциал, знание истории и культуры России. Особое внимание уделяется программе наставничества, которая включает работу с ведущими политиками, в том числе представителями Администрации Президента и парламента. Среди наставников — Александр Жуков, продолживший работу с проектом после первого сезона.

Регистрация

Регистрация открылась 27 ноября и продлится до 24 января 2025 года. Участвовать могут граждане России от 21 до 55 лет с законченным средним профессиональным или высшим образованием. Заявки принимаются на сайте политическиелидеры.рф.

Обучение и перспективы

Ключевым нововведением стало определение победителей не по итогам финала, а по результатам обучения. Программа включает лекции и практические занятия от политтехнологов, федеральных министров и других экспертов. Как показал первый сезон, такой подход обеспечивает участникам высокую готовность к реальной политической деятельности.

Значение конкурса для страны

Конкурс помогает обновить политическую элиту и укрепить гражданское единство. Его поддерживают все ведущие партии. ЛДПР и «Новые люди» выразили готовность сотрудничать с победителями, а «Единая Россия» активно привлекает участников первого сезона к своей работе. По словам представителей партий, проект формирует кадровый резерв, способный решать важные задачи в условиях новых вызовов.

Новый сезон конкурса станет значимым этапом в развитии системы социальных лифтов, предоставляя стране патриотичных, компетентных и амбициозных лидеров.

#Диана Рязанцева#Политика#Ветераны#ЛДПР#Совет Федерации#Госдума#Лидеры России#Президентская академия#Государственное управление#Патриотизм
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