Инсайд: место Мизулиной в Совете Федерации займет Иван Евстифеев

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:58
Как стало известно Городу55 из собственных источников, новым представителем Омской области в Совете Федерации в текущем году станет Иван Евстифеев. Он займет место Елены Мизулиной — сенатора с 10-летним стажем, промежуточные итоги работы которой эксперты оценивают как «бесполезные для омичей».
Евстифеев более 4 лет был федеральным инспектором по Омской области. Он оставил этот пост в феврале 2022 года в связи с переездом в Краснодарский край и вскоре был избран заместителем главы администрации федеральной территории «Сириус». Инсайдеры отмечают, что последние полтора года Евстифеев плотно контактировал с омскими элитами и благодаря этому не потерял связь с местной повесткой.
Евстифеев имеет репутацию серьезного политического игрока, обладающего хорошими связями в Москве, а также наладившего взаимодействие с местной чеченской диаспорой. Все это может помочь ему выстроить работу в качестве сенатора.