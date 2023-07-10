Инсайд: место Мизулиной в Совете Федерации займет Иван Евстифеев

Евстифеев более 4 лет был федеральным инспектором по Омской области. Он оставил этот пост в феврале 2022 года в связи с переездом в Краснодарский край и вскоре был избран заместителем главы администрации федеральной территории «Сириус». Инсайдеры отмечают, что последние полтора года Евстифеев плотно контактировал с омскими элитами и благодаря этому не потерял связь с местной повесткой.