Названа дата выборов президента России в 2024 году

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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В Совете Федерации определили день выборов президента России в 2024 году. Голосование по этому вопросу состоялось сегодня, 7 декабря.
На проведение голосования потребовалось несколько минуты: после объявления Валентиной Матвиенко начала голосования практически сразу стали известны результаты.
Согласно результатам голосования, все присутствующие на собрании Совета 162 человека (91.1%) проголосовали за проведение выборов президента 17 марта 2024 года.