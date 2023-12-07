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Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

иллюстрация

Названа дата выборов президента России в 2024 году

7 декабря 2023, 07:52
Фото: 1MI
иллюстрация
Совет Федерации определился с днем голосования.

В Совете Федерации определили день выборов президента России в 2024 году. Голосование по этому вопросу состоялось сегодня, 7 декабря.

На проведение голосования потребовалось несколько минуты: после объявления Валентиной Матвиенко начала голосования практически сразу стали известны результаты.

Согласно результатам голосования, все присутствующие на собрании Совета 162 человека (91.1%) проголосовали за проведение выборов президента 17 марта 2024 года.

Фото: t.me/RIAKremlinpool
#Россия#Голосование#Выборы#Совет Федерации#Ольга Акамова#Президент#2024 год
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