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Posted 21 декабря, 17:37

Published 21 декабря, 17:37

Modified 21 декабря, 17:40

Updated 21 декабря, 17:40

Совет Федерации поддержал инициативу перерегистрировать Почту России в Омск

Совет Федерации поддержал инициативу перерегистрировать Почту России в Омск

21 декабря 2024, 17:37
Фото: 1MI.
В случае принятия инициативы налоги пойдут в областной бюджет.

Ранее сенатор от Омской области Иван Евстифеев выступил с инициативой. А сегодня, 21 декабря, в интервью ГТРК «Иртыш» он рассказал о том, что Совет Федерации уже включил в свою повестку вопрос о перерегистрации.

По словам Евстифеева, это решение не означает окончательное утверждение вопроса, но указывает на поддержку со стороны председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко губернатору Омской области.

«Это говорит о том, что Совет Федерации поддерживает инициативу о перерегистрации Почты России как государственной корпорации на территории города Омска. Это можно считать небольшой победой», — подчеркнул он.
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#Ольга Скворцова#Омск#Почта России#Совет Федерации#Налоги#Перерегистрация#Инициатива#Иван Евстифеев#Областной бюджет
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