Совет Федерации поддержал инициативу перерегистрировать Почту России в Омск

Posted 21 декабря, 17:37
Published 21 декабря, 17:37
Modified 21 декабря, 17:40
Updated 21 декабря, 17:40
Ранее сенатор от Омской области Иван Евстифеев выступил с инициативой. А сегодня, 21 декабря, в интервью ГТРК «Иртыш» он рассказал о том, что Совет Федерации уже включил в свою повестку вопрос о перерегистрации.
По словам Евстифеева, это решение не означает окончательное утверждение вопроса, но указывает на поддержку со стороны председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко губернатору Омской области.
«Это говорит о том, что Совет Федерации поддерживает инициативу о перерегистрации Почты России как государственной корпорации на территории города Омска. Это можно считать небольшой победой», — подчеркнул он.