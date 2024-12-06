gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 07:53

Published 6 декабря, 07:53

Modified 6 декабря, 07:55

Updated 6 декабря, 07:55

Александр Карелин

Борец Александр Карелин получил золотую медаль за заслуги перед Омской областью

6 декабря 2024, 07:53
Фото: 1MI. Александр Карелин
Карелина наградили за популяризацию греко-римской борьбы и здорового образа жизни.

Сенатора Александра Карелина наградили золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью». Распоряжение об этом накануне, 5 декабря, подписал губернатор Виталий Хоценко.

Карелина наградили за популяризацию греко-римской борьбы и здорового образа жизни.

Александр Карелин — борец классического стиля, трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион СССР. Является Заслуженным мастером спорта и Героем Российской Федерации. Сейчас Карелин работает на должности сенатора Совета Федерации от Новосибирской области.

Ранее Город55 рассказывал, что президент Владимир Путин присвоил почетные звания деятелям культуры Омской области.

Звезды театра: омские деятели культуры получили высокие награды от Путина
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Совет Федерации#Олимпийские игры#Новосибирская область#Золотая медаль#Здоровый образ жизни#Греко-римская борьба
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика