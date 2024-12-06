Борец Александр Карелин получил золотую медаль за заслуги перед Омской областью

Александр Карелин — борец классического стиля, трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион СССР. Является Заслуженным мастером спорта и Героем Российской Федерации. Сейчас Карелин работает на должности сенатора Совета Федерации от Новосибирской области.