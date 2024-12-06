Борец Александр Карелин получил золотую медаль за заслуги перед Омской областью

Posted 6 декабря, 07:53
Published 6 декабря, 07:53
Modified 6 декабря, 07:55
Updated 6 декабря, 07:55
Сенатора Александра Карелина наградили золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью». Распоряжение об этом накануне, 5 декабря, подписал губернатор Виталий Хоценко.
Карелина наградили за популяризацию греко-римской борьбы и здорового образа жизни.
Александр Карелин — борец классического стиля, трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион СССР. Является Заслуженным мастером спорта и Героем Российской Федерации. Сейчас Карелин работает на должности сенатора Совета Федерации от Новосибирской области.
Ранее Город55 рассказывал, что президент Владимир Путин присвоил почетные звания деятелям культуры Омской области.