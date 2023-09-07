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Претендент на кресло сенатора в Совфеде стал главой омского кадрового проекта

7 сентября 2023, 06:34
Фото: 1MI
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Иван Евстифеев более 4 лет был федеральным инспектором по Омской области, но в феврале 2022 года уехал в Краснодарский край и был избран заместителем главы администрации федеральной территории «Сириус».

Экс-главный инспектор по Омской области Иван Евстифеев стал главой наблюдательного совета кадрового проекта «ПРОдвижение». Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора региона Виталий Хоценко 5 сентября.

В совет также вошли спортсмены, деятели культуры, депутаты, главы районов и общественные деятели.

Кадровый проект направлен на поиск перспективных управленцев, готовых работать в интересах региона.

Ранее Город55 сообщал, что Евстифеев является претендентом на кресло сенатора в Совете Федерации. Он более 4 лет был федеральным инспектором по Омской области. Оставил этот пост в феврале 2022 года в связи с переездом в Краснодарский край и вскоре был избран заместителем главы администрации федеральной территории «Сириус».

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#Политика#Омская область#Депутаты#Спортсмены#Совет Федерации#Совфед РФ#Главы районов#Краснодарский край#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Кадровый проект#Глава#Иван Евстифеев
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