Претендент на кресло сенатора в Совфеде стал главой омского кадрового проекта

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
Экс-главный инспектор по Омской области Иван Евстифеев стал главой наблюдательного совета кадрового проекта «ПРОдвижение». Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора региона Виталий Хоценко 5 сентября.
В совет также вошли спортсмены, деятели культуры, депутаты, главы районов и общественные деятели.
Кадровый проект направлен на поиск перспективных управленцев, готовых работать в интересах региона.
Ранее Город55 сообщал, что Евстифеев является претендентом на кресло сенатора в Совете Федерации. Он более 4 лет был федеральным инспектором по Омской области. Оставил этот пост в феврале 2022 года в связи с переездом в Краснодарский край и вскоре был избран заместителем главы администрации федеральной территории «Сириус».