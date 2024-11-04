Соболезнования

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Ноябрь
Целеустремленный и трудолюбивый: на СВО погиб молодой парень из омского села Элита
4 ноября, 05:49
На СВО погиб многодетный отец из Омской области
1 ноября, 02:45
Октябрь
Награжден орденом Мужества. В зоне СВО погиб 23-летний житель Омской области
В Омской области простились с 23-летним Алексеем Огнянниковым, погибшим в ходе специальной военной операции.
24 октября, 05:41
В Омске простились с врачом-хирургом Еленой Полищук, признанной лучшей в 2013 году
Прощание с Еленой Полищук состоялось 19 октября в Омске, а затем она была похоронена в родном поселке Большеречье.
21 октября, 08:21
Сентябрь
Жители Омского района простились с односельчанином, погибшим в зоне спецоперации
22 сентября, 08:52
Август
В спецоперации погиб контролер «Омсктрансмаша»
23 августа, 04:35
Награжден Орденом Мужества. В Омской области простились с военным, погибшим на СВО
19 августа, 04:15
Выполнял воинский долг. Житель Омской области погиб в ходе спецоперации
18 августа, 08:17
Легенда самбо и советник Путина: не стало экс-сенатора от Омской области Аслаханова
Аслаханову было 82 года. Благодаря его усилиям самбо вышло на олимпийский уровень.
12 августа, 02:41
Июль
Экс-директор омской школы Петр Битенюк ушел из жизни в почтенном возрасте
30 июля, 06:15
На СВО погиб 47-летний военнослужащий из Омской области
6 июля, 05:03
Май
Жители района Омской области простились с Максимом Билашом, погибшим на СВО
19 мая, 04:19
Апрель
Скончался омский тренер по спортивному ориентированию Алексей Мазурин
22 апреля, 09:25
Март
На занятии по фехтованию умер омский музыкант Григорий Василевский
Григорий Василевский являлся лидером группы «Банда Василевского», ему было 38 лет, причину смерти музыканта устанавливают следователи.
28 марта, 12:13
«Жуткая трагедия». Первые лица Омской области высказались о теракте в Подмосковье
23 марта, 12:25
В знак скорби по погибшим в «Крокусе» в Омске приспустили государственные флаги
Приспущен в том числе и самый большой государственный флаг на территории Омской области.
23 марта, 11:04
Февраль
На 61 году ушла из жизни омский ветеран журналистики Маргарита Захарова
24 февраля, 06:57
Январь
Остались жена и двое детей. В зоне СВО погиб 36-летний житель Омской области
25 января, 04:34
Подполковник из Омска погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО
Подполковник Иван Ларькин из Омска погиб в ходе СВО 24 декабря. О трагедии сообщили в администрации Залесовского округа Алтайского края.
15 января, 04:11

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