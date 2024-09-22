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Posted 22 сентября, 08:52

Published 22 сентября, 08:52

Modified 22 сентября, 08:55

Updated 22 сентября, 08:55

иллюстрация

Жители Омского района простились с односельчанином, погибшим в зоне спецоперации

22 сентября 2024, 08:52
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омском районе состоялась церемония прощания с сельчанином, погибшим в зоне СВО

Сюжет
Спецоперация
Жители Пушкинского сельского поселения простились с Михаилом Иванивым, своим односельчанином, погибшим в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции.

Церемония прощания с погибшим военнослужащим состоялась сегодня, 22 сентября, в Пушкинском доме культуры. Администрация сельского поселения принесла свои соболезнования семье участника спецоперации.

«Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Желаем вам сил и мужества. Мы скорбим вместе с вами», — отмечается в сообщении администрации поселения.

Редакция Города55 выражает свои соболезнования родным и близким Михаила Иванива.

В зоне СВО погиб житель Тевризского района Омской области
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