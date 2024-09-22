Жители Омского района простились с односельчанином, погибшим в зоне спецоперации

Posted 22 сентября, 08:52
Published 22 сентября, 08:52
Modified 22 сентября, 08:55
Updated 22 сентября, 08:55
Церемония прощания с погибшим военнослужащим состоялась сегодня, 22 сентября, в Пушкинском доме культуры. Администрация сельского поселения принесла свои соболезнования семье участника спецоперации.
«Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Желаем вам сил и мужества. Мы скорбим вместе с вами», — отмечается в сообщении администрации поселения.
Редакция Города55 выражает свои соболезнования родным и близким Михаила Иванива.