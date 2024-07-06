На СВО погиб 47-летний военнослужащий из Омской области

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
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В спецоперации 3 марта погиб 47-летний омич Евгений Рудских. Об этом 5 июля сообщили в администрации Атрачинского сельского поселения Тюкалинского района.
Евгений Рудских родился в Омске в 1976 году, учился в школе № 105, окончил Транспортную академию. В октябре прошлого года заключил контракт с Минобороны. Военнослужащий погиб при выполнении боевых задач. Награжден орденом Мужества.
«Евгений Олегович будет вечно жить в нашей памяти солдатом, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины!» — сообщили в администрации поселения.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Евгения Рудских.