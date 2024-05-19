Жители района Омской области простились с Максимом Билашом, погибшим на СВО

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Как сообщили в администрации Оконешниковского района, Максим Билаш погиб 31 января 2024 года, при освобождении Донецкой и Луганской народных республик. За два месяца до этого, в декабре минувшего года, мужчина отправился в зону спецоперации в качестве добровольца — служил в мотострелковом взводе.
До того как заключить контракт с Министерством обороны, мужчина активно участвовал в спортивной жизни своего села: работал техником лыжной трассы и участвовал в соревнованиях — в спортивной стрельбе мужчине принадлежал рекорд района.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Максима Билаша.