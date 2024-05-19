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Updated Сегодня, 04:21

иллюстрация

Жители района Омской области простились с Максимом Билашом, погибшим на СВО

19 мая 2024, 04:19
Фото: 1MI
иллюстрация

Односельчане простились с жителем Омской области, погибшим на спецоперации

Жители Оконешниково проводили мужчину с воинскими почестями.

Как сообщили в администрации Оконешниковского района, Максим Билаш погиб 31 января 2024 года, при освобождении Донецкой и Луганской народных республик. За два месяца до этого, в декабре минувшего года, мужчина отправился в зону спецоперации в качестве добровольца — служил в мотострелковом взводе.

До того как заключить контракт с Министерством обороны, мужчина активно участвовал в спортивной жизни своего села: работал техником лыжной трассы и участвовал в соревнованиях — в спортивной стрельбе мужчине принадлежал рекорд района.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Максима Билаша.

#Илья Скобин#Общество#Новости#Министерство обороны#Сво#Соболезнования#Оконешниково#Военные почести#Доброволец
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