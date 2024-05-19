Жители района Омской области простились с Максимом Билашом, погибшим на СВО

Как сообщили в администрации Оконешниковского района, Максим Билаш погиб 31 января 2024 года, при освобождении Донецкой и Луганской народных республик. За два месяца до этого, в декабре минувшего года, мужчина отправился в зону спецоперации в качестве добровольца — служил в мотострелковом взводе.