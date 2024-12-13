«Светлая память герою»: в зоне СВО в конце ноября погибли два жителя Омской области

В этот же день, но с 12.00 до 13.00 часов, в поселке Москаленский Марьяновского района простятся с 28-летним Вячеславом Шилько. Молодой человек был участником боевых действий с начала СВО. Не стало Вячеслава 28 ноября: в этот день, как рассказали в администрации Москаленского сельского поселения, он выполнял боевое задание.