«Светлая память герою»: в зоне СВО в конце ноября погибли два жителя Омской области

Posted 13 декабря, 10:40
Published 13 декабря, 10:40
Modified 13 декабря, 10:42
Updated 13 декабря, 10:42
В субботу, 14 декабря, в Омской области состоится прощание с бойцами, которых не стало при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.
Первый погибший — это житель Троицкого Александр Генкельман. Мужчина, как сообщили в группе местной администрации, ушел на военную службу добровольцем в мае 2024 года. Погиб Генкельман 21 ноября текущего года. Церемония прощания с погибшим начнется в 11.00 часов в Троицком ДК на улице Новая.
В этот же день, но с 12.00 до 13.00 часов, в поселке Москаленский Марьяновского района простятся с 28-летним Вячеславом Шилько. Молодой человек был участником боевых действий с начала СВО. Не стало Вячеслава 28 ноября: в этот день, как рассказали в администрации Москаленского сельского поселения, он выполнял боевое задание.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибших.