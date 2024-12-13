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Posted 13 декабря, 10:40

Published 13 декабря, 10:40

Modified 13 декабря, 10:42

Updated 13 декабря, 10:42

В селах Омской области простятся с двумя бойцами, погибшими в зоне СВО

«Светлая память герою»: в зоне СВО в конце ноября погибли два жителя Омской области

13 декабря 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney.

В селах Омской области простятся с двумя бойцами, погибшими в зоне СВО

Мужчины погибли при исполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации.

В субботу, 14 декабря, в Омской области состоится прощание с бойцами, которых не стало при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

Первый погибший — это житель Троицкого Александр Генкельман. Мужчина, как сообщили в группе местной администрации, ушел на военную службу добровольцем в мае 2024 года. Погиб Генкельман 21 ноября текущего года. Церемония прощания с погибшим начнется в 11.00 часов в Троицком ДК на улице Новая.

В этот же день, но с 12.00 до 13.00 часов, в поселке Москаленский Марьяновского района простятся с 28-летним Вячеславом Шилько. Молодой человек был участником боевых действий с начала СВО. Не стало Вячеслава 28 ноября: в этот день, как рассказали в администрации Москаленского сельского поселения, он выполнял боевое задание.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибших.

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