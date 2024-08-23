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Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

Иллюстрация

В спецоперации погиб контролер «Омсктрансмаша»

23 августа 2024, 04:35
Фото: 1MI
Иллюстрация
Денис Каримов ушел на СВО добровольцем в 2022 году.

В ходе спецоперации 14 августа погиб контролер станочных и слесарных работ «Омсктрансмаша» Денис Каримов. Он ушел на СВО добровольцем в 2022 году, сообщили на заводе.

Денис Каримов окончил Омский танковый инженерный институт, участвовал в боевых действиях в Чечне.

«Денис Каримов до последнего героически сражался на полях специальной военной операции, но на очередном задании наш боец получил ранения, несовместимые с жизнью. Мы потеряли не только отважного воина, но и замечательного человека, коллегу», — рассказали на «Омсктрансмаше».

Прощание с военнослужащим пройдет завтра, 24 августа, в 10 часов в прощальном зале МСЧ № 4 на улице Воровского 62/1. От здания отдела управления персоналом «Омсктрансмаша» в 9:30 отправится автобус.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Дениса Каримова.

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#Евгений Игишев#Общество#Прощание#Погибший#Военная операция#Соболезнования#Героизм
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