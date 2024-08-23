В спецоперации погиб контролер «Омсктрансмаша»

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Published Сегодня, 04:35
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В ходе спецоперации 14 августа погиб контролер станочных и слесарных работ «Омсктрансмаша» Денис Каримов. Он ушел на СВО добровольцем в 2022 году, сообщили на заводе.
Денис Каримов окончил Омский танковый инженерный институт, участвовал в боевых действиях в Чечне.
«Денис Каримов до последнего героически сражался на полях специальной военной операции, но на очередном задании наш боец получил ранения, несовместимые с жизнью. Мы потеряли не только отважного воина, но и замечательного человека, коллегу», — рассказали на «Омсктрансмаше».
Прощание с военнослужащим пройдет завтра, 24 августа, в 10 часов в прощальном зале МСЧ № 4 на улице Воровского 62/1. От здания отдела управления персоналом «Омсктрансмаша» в 9:30 отправится автобус.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Дениса Каримова.