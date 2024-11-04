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Posted 4 ноября, 05:49

Published 4 ноября, 05:49

Modified 4 ноября, 05:58

Updated 4 ноября, 05:58

В Омской области похоронили участника СВО, погибшего в районе Авдеевки

Целеустремленный и трудолюбивый: на СВО погиб молодой парень из омского села Элита

4 ноября 2024, 05:49
Фото: Изображение Midjourney.

В Омской области похоронили участника СВО, погибшего в районе Авдеевки

В деревне Элита Омской области простились с Юрием Паньшиным, молодым человеком, который погиб во время спецоперации.

В деревне Элита, которая находится в Москаленском районе Омской области, прошла церемония прощания с Юрием Паньшиным жизнь которого прервалась во время специальной военной операции.

Юрий Паньшин родился 22 февраля 2001 года и с ранних лет проявлял целеустремленность и трудолюбие. После завершения девяти классов в Ильичевской школе он продолжил свое образование в местном техникуме, где получил профессию тракториста и машиниста сельскохозяйственных работ. В техникуме Юрий зарекомендовал себя как ответственный и спокойный студент, который старался избегать конфликтов и всегда взаимодействовал с окружающими на позитивной ноте.

Молодой человек активно участвовал в жизни учебного заведения, проявляя интерес к общественным делам и спорту. Его трудолюбие и профессиональные навыки вызывали уважение как у преподавателей, так и у однокурсников. Кроме того, как отметили представители местного отделения партии «Единая Россия», он имел хорошую физическую форму.

С 2020 по 2021 год Юрий служил в Вооружённых силах Российской Федерации, выполняя свой долг и защищая родину. После завершения службы он принял решение добровольно отправиться на фронт. Известно, что он трагически погиб 25 августа в районе Авдеевки.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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