Целеустремленный и трудолюбивый: на СВО погиб молодой парень из омского села Элита

Юрий Паньшин родился 22 февраля 2001 года и с ранних лет проявлял целеустремленность и трудолюбие. После завершения девяти классов в Ильичевской школе он продолжил свое образование в местном техникуме, где получил профессию тракториста и машиниста сельскохозяйственных работ. В техникуме Юрий зарекомендовал себя как ответственный и спокойный студент, который старался избегать конфликтов и всегда взаимодействовал с окружающими на позитивной ноте.